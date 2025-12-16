Argentina acelera las negociaciones con Estados Unidos para firmar el acuerdo comercial antes de fin de año

Javier Milei y Donald Trump tuvieron más de una reunión en este 2025. Foto: AFP.

El presidente Javier Milei espera que el acuerdo comercial con los Estados Unidos esté listo para antes de fin de año. La intención es viajar a Washington D.C. y firmarlo personalmente. Si bien se trabaja a contrarreloj se mantiene la cautela sobre la fecha. «Está muy avanzado», sostienen desde el Ejecutivo. Requerirá hacer adecuaciones de la legislación local.

La intención del Gobierno es que pueda rubricarse en la brevedad. En estos momentos se ultiman detalles con la contraparte norteamericana. Según indicó Infobae, el embajador argentino en los Estados Unidos, Alejandro “Alec” Oxenford, regresó a Buenos Aires y ayer por la tarde mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con el asesor presidencial, Santiago Caputo. “Está todo muy avanzado, pero no se van a dar fechas. Se anunciará oficialmente«, dijo una fuente involucrada en el proyecto citada por el medio de Buenos Aires.

La expectativa un tiempo atrás había sido que la firma se logrará el 5 de diciembre, fecha en que Milei viajaría a Estados Unidos para presenciar el sorteo del Mundial de Futbol, algo que finalmente no ocurrió.

En el acuerdo trabaja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. También el Ministerio de Economía, encabezado por Luis “Toto” Caputo, y la Cancillería, con Pablo Quirno.

El embajador enviado por Trump a Buenos Aires, Peter Lamelas, ya tuvo encuentros con el Gobierno nacional. “Las reformas que impulsa Milei tienen el potencial de dinamizar la economía argentina”, dijo el diplomático tras el encuentro que mantuvo con Sturzenegger.

Y añadió: “Hablamos sobre cómo la desregulación puede impulsar la innovación, atraer inversiones, generar empleo, y aumentar el comercio. EE.UU. apoya estos esfuerzos orientados a un entorno más competitivo y abierto”, apuntó.

Algunos puntos del acuerdo comercial con Estados Unidos

El acuerdo comercial, según se anticipó, establecerá acceso mutuo a mercados para algunos productos como el acero, aluminio y carne de res. Desde la Casa Blanca dijeron que uno de los ejes principales del tratado es la apertura recíproca de la economía mediante la reducción o eliminación de aranceles.

Desde el lado de Argentina, según enumeró Infobae, marca un compromiso de brindar acceso preferencial a exportaciones estadounidenses en medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y un conjunto de productos agropecuarios.