El gobierno de Javier Milei logró superávit en agosto con un fuerte recorte en transporte y energía

En medio de las turbulencias financieras, el gobierno nacional informó que las cuentas públicas registraron en agosto un superávit de $ 390.301 millones. Este resultado sustenta el principal activo del programa económico que es el equilibrio de las cuentas públicas. El gobierno logró sostener las cuentas positivas con un fuerte recorte en transporte y energía.

El gobierno exhibe superávit récord y lo defiende como “piedra angular”

El resultado primario arrojó un saldo a favor de $ 1.556.864 millones, que se redujo a $ 390.301 millones, tras el pago de $ 1.166.564 millones, según precisó el Ministerio de Economía. De esta forma, el gobierno sostuvo durante los primeros ocho meses de 2025 un resultado superavitario entre ingresos y egresos.

Así, de enero a agosto el superávit total es de 0,4% del PIB, mientras que el primario (previo al pago de intereses de la deuda) es 1,3%. Cabe recordar que el gobierno se autoimpuso llegar a un superávit primario de 1,6% para reforzar lo que destacan como “el ancla del programa”.

Durante la presentación del presupuesto para 2026, el presidente, Javier Milei, enfatizó que “el superávit fiscal” es “la piedra angular de su gobierno”. De allí la decisión de vetar las últimas leyes que sancionó el Congreso Nacional que implican un aumento del gasto público, más allá de la incidencia final que tuviera cada una de ellas sobre el resultado presupuestario.

Al respecto, vale apuntar que los economistas más críticos del modelo sostienen que este superávit no es real porque no se computan los intereses de la deuda en pesos que se capitalizan en las distintas licitaciones del Tesoro Nacional.

Rechazo a los vetos: Caputo denunció que están «tratando de voltear» a Javier Milei

De acuerdo a la información oficial, los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $11.366.068 millones, que implica una caída real de 2,7%. Esta baja es producto de una caída real de 6% de los recursos tributarios, mientras que los no tributarios subieron 40%, según estimó IARAF.

Durante agosto, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $ 9.809.204 millones, que significa una caída real interanual de 6,4%.

En lo que refiere a las prestaciones sociales, ascendieron a $6.281.983 millones lo que implicó una nueva suba en términos reales de 2,9%, donde las Jubilaciones y Pensiones y la Asignación Universal por Hijo se incrementan 9% en términos reales, de acuerdo a la información de Economía.

Entre los diferentes gastos reportados, Economía destacó que “las transferencias a las universidades ($ 341.231 millones) se incrementaron en el mes 45,9%, lo que implica una recomposición real de 9,2%”. Este número se remarcó en medio de la disputa por la ley de financiamiento universitario.

Buena parte del superávit se consolidó por el recorte en subsidios que presentaron una caída de $ 214.933 millones (18,8% interanual). Los energéticos variaron $ 166.107 millones (19,1%), mientras que los destinados al transporte lo hicieron en $ 52.231 millones (19,4%).

La continuidad del recorte del auxilio estatal es una de las principales herramientas para alcanzar el superávit primario de 1,4% que está proyectado en el presupuesto 2026.

El gobierno pretende que la sostenibilidad del superávit fiscal sea la principal herramienta para convencer a los inversores de que Argentina es solvente para pagar sus deudas.

Pero los analistas estiman que no le será suficiente para responder a los vencimientos que se avecinan y por eso venden los bonos. “El congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal”, publicó en X esta mañana el ministro de Economía, Luis Caputo antes que se inicie la sesión en la que se rechazó el veto a la distribución de ATN.

Caputo afirmó que “todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”. “Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”, remató.