El Gobierno descartó un nuevo dólar soja, pero apuesta por un tipo de cambio especial para la fruticultura

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, afirmó hoy que «no está en los temas de agenda» la posibilidad de implementar un nuevo dólar soja. Las declaraciones surgieron luego de una serie de rumores que se generaron ante la caída de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

«No he escuchado y no está en los tema de agenda de los que semanalmente nos reunimos los funcionarios del Ministerio de Economía un nuevo dólar soja. No hay nada, pero cada uno puede hacer la interpretación que quiera», enfatizó Bahillo.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional precisó: «Tenemos en agenda tratar de encontrar algunas medidas de paliativos para algunas economías regionales como la pera, la manzana y el vino. En el equipo económico estamos analizando eso, no estamos hablando de un dólar soja».

De esta manera, el secretario de Agricultura terminó con las especulaciones que se generaron acerca de la posibilidad de una nueva edición del dólar soja, que fue aplicado en los meses de septiembre y diciembre del año pasado. Y volvió a encender la esperanza para los productores de las economías regionales, como la del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Por su parte, en medio de una constante pérdida de reservas, el Banco Central debió desprenderse esta semana de US$ 470 millones, en el marco de sus intervenciones en el mercado de cambios.Las ventas que lleva en el mes de febrero son el peor resultado desde principios de noviembre del 2022.

De esta manera, la autoridad monetaria acumuló en febrero un balance negativo de los US$ 903 millones.

