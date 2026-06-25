Freno al riesgo país y salto en Wall Street: así reaccionó el mercado al guiño del FMI al Gobierno

La rueda financiera operó bajo la influencia directa de un fuerte flujo de señales institucionales que reconfiguraron el tablero de los inversores. En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aportó una dosis de calma al resaltar la mejora en las condiciones de financiamiento de la Argentina y destacar la baja acumulada del riesgo país, si bien evitó fijar plazos concretos para un eventual regreso a los mercados voluntarios de deuda. Este respaldo discursivo funcionó como un amortiguador clave para contrarrestar el impacto de la reciente decisión de la calificadora MSCI, que optó por mantener al país en la categoría Standalone, dejándolo marginado de los principales índices de mercados emergentes y de frontera.

A este escenario base se sumó una dinámica local marcada por la tensión cambiaria, donde la suba nominal acelerada del dólar en las últimas semanas mantuvo activa la búsqueda de cobertura por parte de los operadores. Sin embargo, según destacó Ámbito Financiero, el Gobierno logró despejar gran parte del horizonte institucional al anotarse dos victorias fundamentales en la Cámara de Diputados, logradas con el respaldo de la oposición dialoguista.

Por un lado, se convirtió en ley el acuerdo con los fondos Bainbridge y Attestor para cancelar sentencias vinculadas a bonos en default de 2001. Este pago de US$ 171 millones, que incluye una quita superior al 30% sobre los montos originalmente reclamados, elimina un foco de riesgo de embargos en Estados Unidos.

Por el otro, obtuvo media sanción el denominado Súper RIGI, un régimen de incentivos estructurado para atraer inversiones superiores a los US$1.000 millones en industrias de alto contenido tecnológico sin desarrollo actual en el país.

Sobre este avance, Mariano Ortiz Villafañe, chief economist de Aldazabal y Cía, destacó al medio ya citado que ambas normativas «son dos señales que apuntan a mejorar las condiciones para el retorno de la Argentina a los mercados y a atraer inversiones de gran escala», reduciendo riesgos legales y generando un marco atractivo a largo plazo.

Jornada financiera: qué pasó con el riesgo país, bonos, ADRs y el Merval este jueves 25

Al calor de estas novedades, el riesgo país no registró variaciones y terminó la rueda estable en los 437 puntos básicos, en estricta sintonía con la lectura que había aportado el FMI sobre la salud de las condiciones financieras.

En el segmento de renta fija, los títulos soberanos en dólares cerraron mixtos. En los Bonares se destacaron los avances de AL35 (+0,63%), AL41 (+0,52%) y AL30 (+0,12%), frente a la caída del AL29 (-0,15%). Entre los Globales, subieron GD41 y GD46 (+0,38%), GD35 (+0,17%) y GD30 (+0,07%), mientras que cedieron el GD29 (-0,18%) y el GD38 (-0,09%), según indicó Ámbito en horas de la tarde.

La deuda en pesos, por su parte, concentró su ajuste en los bonos CER de mayor duración, en la antesala de la inminente licitación de la Secretaría de Finanzas. Retrocedieron TXMD9 (-0,61%), TX28 (-0,60%), TXMJ0 (-0,53%), TX31 (-0,49%), TZX28 (-0,37%) y TZX27 (-0,26%), con el TX26 finalizando sin cambios.

En la bolsa porteña, el índice S&P Merval operó con mayor cautela y cerró con una baja del 0,5% medido en pesos (en 3.094.182,60 puntos básicos), aunque logró un avance del 1,5% en dólares (en 2.000,96 puntos), traccionado directamente por la caída de la cotización del contado con liquidación.

El panel líder local se vio presionado por empresas vinculadas a materiales, real estate, transporte de gas y bancos.

Sobre el desempeño del sector bancario, Francisco Speroni, de Research de Cohen, detalló a Ámbito Financiero que el rubro acumula una caída del 1% en lo que va del año debido a «una historia de compresión de la rentabilidad».

Explicó que entre 2024 y 2025 la mora tocó niveles récord y el ROE del sector se desplomó del 18% al 4%. A pesar de que los últimos balances evidenciaron «señales incipientes de recuperación», advirtió que «el mercado no está pagando por lo que los bancos ganan hoy, sino por lo que espera que ganen mañana». Si bien Banco Macro y Banco BBVA asoman como los mejor posicionados, desde Cohen concluyeron que a los precios actuales no ofrecen un margen de seguridad claro, sentenciando que «lo peor ya pasó para el sector, pero no lo suficiente como para incorporarlos a la cartera».

A contramano de la cautela local, los ADRs de empresas argentinas en Nueva York exhibieron un tono un poco más favorable. Las mayores ganancias se las anotaron Edenor (+1,9%), Loma Negra (+1,8%) Central Puerto (+1,5%), Tenaris (+1,5%) y Supervielle (+1%).

Por su parte, las caídas quedaron limitadas a Globant (-4,7), Irsa (-2,8%), Mercado Libre (-2,4%), Cresud (-2,1%), y Corporación América (-0,8%).

El escenario internacional: tasas altas y castigo tecnológico

La rueda también estuvo fuertemente condicionada por el contexto de Wall Street. La bolsa de Nueva York cerró dispar: el Dow Jones avanzó 0,14%, el S&P 500 subió apenas 0,01% y el Nasdaq cayó 0,46%. El mercado asimiló una nueva ráfaga de datos macroeconómicos en Estados Unidos —PBI, subsidios por desempleo e índice PCE— que evidenciaron indicadores de actividad mejores a lo previsto, reforzando la postura de la Reserva Federal (Fed) de mantener las tasas altas por más tiempo.

Desde la firma Puente advirtieron que la tasa de interés se mantiene en el rango del 3,50%-3,75% y que la Fed corrigió al alza sus estimaciones de inflación, por lo que el costo de financiamiento «podría incluso elevarse en los próximos meses». La recomendación de la firma apuntó a asegurar rendimientos nominales en vencimientos de hasta tres o cinco años, eludiendo la parte más larga de la curva.

Esta perspectiva de endurecimiento monetario liquidó a las principales acciones tecnológicas. Apple retrocedió un fuerte 6,12%, arrastrando a Microsoft (-3,46%), Meta (-2,65%), Nvidia (-1,64%) y Alphabet (-0,46%). La contracara absoluta del sector fue Micron, que se disparó un 15,74% tras presentar un sólido balance de ingresos vinculado a la inteligencia artificial, impulsando también a Qualcomm (+3,79%).

Por último, en el mercado de commodities, las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz hicieron escalar al petróleo un 1,61%, cotizando a u$s71,47 por barril. El oro conservó su atractivo como refugio de cobertura y avanzó un 0,82%, ubicándose en los u$s4.041,60 la onza.