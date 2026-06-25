Dólar «colchón»: en un año, los argentinos sumaron US$16.438 millones fuera del sistema bancario

El ahorro en dólares fuera de los bancos sigue creciendo en Argentina a pesar de los intentos del Gobierno nacional por incentivar la bancarización. Según el último informe de Balanza de Pagos publicado por el INDEC, la cantidad de divisas atesorada fuera del sistema financiero formal registró un incremento interanual del 6,7%.

El reporte oficial detalla que los fondos guardados «debajo del colchón» —que incluyen billetes en cajas de seguridad, el hogar o cuentas en el exterior no declaradas— sumaban US$242.878 millones entre enero y marzo del año pasado. Un año después, la cifra del dólar colchón escaló hasta lo US$259.306 millones, lo que representa una salida del circuito tradicional de US$16.438 millones en apenas doce meses.

Con respecto al último trimestre de 2025, el volumen de divisas creció en US$4.408 millones. Si bien los analistas económicos suelen ponderar que este indicador experimenta variaciones estacionales por las necesidades de liquidez de fin de año, el dato consolidado expone las dificultades de la gestión de Luis Caputo para convencer a los privados de volcar sus ahorros en moneda dura al consumo o al crédito bancario local.

Fuga de divisas: el «efecto resaca» de las elecciones de 2025

De acuerdo con las lecturas del sector financiero, una porción sustancial de esta salida de capitales se consolidó durante el extendido calendario electoral del año pasado. El proceso estuvo marcado por un fuerte desdoblamiento de los comicios provinciales que sometió al mercado a más de tres meses de tensiones cambiarias y presión dolarizadora.

Aunque el triunfo definitivo de La Libertad Avanza en las elecciones presidenciales reconfiguró el escenario político, la estadística del INDEC evidencia un fenómeno de persistencia: los dólares que salieron del sistema financiero doméstico debido a la incertidumbre electoral de 2025 no regresaron con el cambio de ciclo.

Los especialistas aclaran que estos fondos no provienen exclusivamente de actividades informales o circuitos en negro. Una parte muy representativa del «dólar colchón» pertenece a contribuyentes que canalizan ingresos obtenidos de manera plenamente lícita hacia el billete físico como mecanismo histórico de resguardo de valor ante las fluctuaciones de la economía argentina.

La Ley de Inocencia Fiscal, empantanada en el Congreso por el caso Adorni

La reticencia a ingresar los dólares al sistema financiero forzó al Palacio de Hacienda a buscar modificaciones regulatorias de urgencia. Hace un mes, el ministro de Economía, Luis Caputo, convocó a los principales referentes tributarios y contadores para recolectar propuestas que permitan destrabar la denominada Ley de Inocencia Fiscal.

Se trata de un ambicioso proyecto oficial que introduce reformas clave en tres normativas centrales:

La Ley del Impuesto a las Ganancias.

La Ley de Procedimiento Tributario.

La Ley Penal Tributaria.

El principio rector de la iniciativa establece que el fisco debe presumir la veracidad de la información presentada por los contribuyentes, obligando a la AFIP a demostrar la existencia de inconsistencias antes de aplicar sanciones. Sin embargo, el tratamiento de los cambios enviados al Congreso amenaza con quedar empantanado por la crisis política que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La controversia escaló luego de que trascendiera que Adorni solicitó adherirse al nuevo régimen de Impuesto a las Ganancias Simplificado —una de las herramientas diseñadas para agilizar la exteriorización de fondos—. Pese a que el funcionario aclaró que sus bienes están debidamente declarados y que no utilizará este esquema para blanquear divisas, el pedido despertó suspicacias en el arco político y profesional, dado que el modelo simplificado omite la obligatoriedad de presentar el balance patrimonial detallado al inicio y al cierre del período fiscal.