El FMI destacó que «el sentimiento del mercado hacia Argentina es más favorable» y abre la puerta a emitir deuda

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió los resultados del plan económico en la Argentina, indicó que la salida al mercado internacional es exclusiva decisión del Gobierno, y consideró que la reforma laboral se implementó hace poco tiempo como para que comience a dar resultados.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, sostuvo que «el riesgo país de Argentina se redujo significativamente, ahora está por debajo de los 450 puntos básicos. El sentimiento del mercado hacia Argentina es más favorable, esto refleja mejoras en la calificación crediticia de dos agencias”.

Qué dijo la portavoz del FMI sobre Argentina

El organismo remarcó que el programa vigente permite avanzar en la estabilidad macroeconómica y en la eficiencia del sistema productivo. Kozack, afirmó que el país registra progresos en la reconstrucción de sus principales indicadores financieros que le permitirán regresar a los mercados financieros, pero aclaró que la decisión es exclusivo resorte de las autoridades nacionales.

Kozack habló de la situación de la Argentina durante la habitual conferencia de prensa que ofrece en forma quincenal desde Washington. En la misma línea de elogios, el FMI remarcó que continúa el crecimiento de la actividad mientras que la inflación registra una tendencia a la baja.

Asimismo, indicó que las reservas internacionales se encuentran en un proceso de recomposición, lo que ha permitido que las condiciones para obtener financiamiento sigan mejorando para el país.

La funcionaria reconoció que Argentina continúa logrando «grandes avances en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento de la resiliencia del país» y en la «creación de una economía más abierta y eficiente».

Kozack enfatizó que el contexto actual es propicio para consolidar las reformas estructurales necesarias para el desarrollo económico. En lo que respecta al frente financiero externo, el organismo destacó una mejora sustancial en la percepción de los inversores internacionales.

Sobre la posibilidad de emitir nueva deuda en el exterior, el organismo aclaró que la responsabilidad sobre el cronograma financiero es de la administración nacional. «Las decisiones con respecto al momento y las condiciones del acceso a los mercados en última instancia son decisiones que toman las autoridades», afirmó Kozack.

El organismo añadió que las medidas para fortalecer las reservas y preservar la credibilidad de la política económica ayudarán a «apoyar un acceso duradero a mercados de capitales internos e internacionales con el tiempo».

El rol de las instituciones multilaterales también fue analizado como un factor clave para el financiamiento futuro. La portavoz confirmó que el FMI trabaja en «estrecha colaboración con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo».

Estas instituciones desempeñan un papel catalizador que puede «facilitar un retorno gradual y sostenible al financiamiento de los mercados» y reforzar la confianza de los actores económicos internacionales.

El FMI sobre el empleo y la reforma laboral

En cuanto a la situación del empleo, el FMI puntualizó que uno de los objetivos centrales es lograr una mayor formalización de los trabajadores. No obstante, Kozack advirtió que este proceso depende de múltiples factores, incluyendo la estructura tributaria y las regulaciones vigentes.

Al ser consultada por los cambios normativos recientes, la funcionaria explicó que «la reforma laboral comenzó hace relativamente poco tiempo, es bastante nueva y sus efectos y los efectos de estos tipos de reformas llevan tiempo en observarse».

El fin de estas medidas es «apoyar la creación de empleos formales y mejorar el funcionamiento del mercado laboral».

Finalmente, el organismo confirmó que Argentina se encuentra al día con sus compromisos financieros. Kozack aseguró que el país «ha hecho todos sus pagos al Fondo Monetario» y manifestó que la institución no tiene «ninguna preocupación al respecto» sobre futuros vencimientos.

De cara al futuro, el FMI espera que el Gobierno mantenga el compromiso de «reforzar la durabilidad desde el ancla fiscal, mejorar el marco cambiario monetario y reconstruir las reservas».

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