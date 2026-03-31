El INDEC revela hoy las cifras de pobreza: un dato clave para el cierre de 2025

Brecha. Los salarios corren desde atrás a los precios y el impacto sobre el consumo es directo.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentará los resultados oficiales sobre la situación social en Argentina correspondientes al segundo semestre de 2025.

El informe es esperado con fuerte expectativa, ya que funcionará como el termómetro definitivo para medir el impacto de las políticas económicas en los sectores más vulnerables al cierre del año pasado

El recorrido de los indicadores: del pico crítico a la baja

Para dimensionar la cifra que se conocerá esta tarde, es necesario observar la trayectoria reciente de los indicadores de vulnerabilidad:

El pico de 2024: durante el primer semestre de ese año, la pobreza escaló al 52,9% y la indigencia alcanzó el 18,1% .

durante el primer semestre de ese año, la pobreza escaló al y la indigencia alcanzó el . La estabilización: en la segunda mitad de 2024, se registró un descenso considerable: la pobreza bajó al 38,1% y la indigencia al 8,2% , ubicándose por debajo de los valores heredados.

en la segunda mitad de 2024, se registró un descenso considerable: la pobreza bajó al y la indigencia al , ubicándose por debajo de los valores heredados. El antecedente de 2025: en la primera mitad del año pasado, la pobreza cayó al 31,6% —el nivel más bajo desde finales de 2018— y la indigencia se situó en un 6,9%.

Expectativa por la consolidación del descenso

El informe de este martes será determinante para establecer si el país logró mantener el sendero de reducción de la marginalidad o si las cifras encontraron una resistencia técnica.

Para la administración actual, un dato favorable significaría un respaldo estadístico clave tras un periodo de intensas discusiones sobre el rumbo económico. El objetivo del oficialismo es que los nuevos números ratifiquen que la baja de la inflación y la recuperación salarial impactaron positivamente en la base de la pirámide social durante el cierre del ciclo 2025.