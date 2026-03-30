Crédito y consumo: el plan del BCRA que arranca este miércoles 1 de abril para reactivar el mercado interno

La economía argentina inicia una etapa clave con el objetivo de pasar del saneamiento monetario a una reactivación del consumo doméstico. A partir de este miércoles 1 de abril, entra en vigencia una resolución técnica que libera fondos inmovilizados en las entidades financieras, y permite que los bancos cuenten con mayor capital disponible para volcar al sector productivo y a las familias.

En su columna por Río Negro Radio, el periodista especializado en economía Pablo Wende analizó este escenario y advirtió sobre la pérdida de competitividad. Al respecto, señaló que «un dólar con tendencia a la baja junto a una inflación que aún se mantiene alta se traduce en que el país ya es un 10% más caro en moneda extranjera», un fenómeno que marcó el cierre del primer trimestre y que el Gobierno busca compensar incentivando el crédito interno.

«El dólar en el mundo se está apreciando y acá solo está bajando; estamos como muy desenganchados del mundo y a la larga no es bueno», señaló Wende.

La dualidad de las tasas: entre el alivio y el «castigo»

«La tasa de préstamos personales está por las nubes y si no pagás la tarjeta, te matan, arriba del 100%», expresó Wende, y explicó que la medida de los encajes busca corregir una distorsión actual en el costo del dinero. Hoy conviven dos realidades opuestas:

Tasas «por las nubes»: El financiamiento para el consumo masivo, como los préstamos personales y el saldo de las tarjetas de crédito , sigue siendo prohibitivo, con intereses que superan el 100% anual .

El financiamiento para el consumo masivo, como los , sigue siendo prohibitivo, con intereses que superan el . Tasas en baja: Por el contrario, las tasas de corto plazo (como el descuento de cheques para empresas) y los plazos fijos (21% – 25%) están en niveles muy bajos, resultando negativas frente a la inflación.

El plan del BCRA es que, al haber más dinero libre en los bancos, esa liquidez fuerce una baja en las tasas de los préstamos personales, aliviando la morosidad de las familias.

El riesgo del «Carry Trade» y el piso del dólar

El periodista lanzó una advertencia para quienes hoy celebran las ganancias financieras. En el primer trimestre, apostar a los pesos permitió ganar un 10% en dólares (por la tasa en pesos combinada con la caída del billete), algo que calificó como una «barbaridad» insostenible. «En cualquier momento el tipo de cambio puede saltar y borrar esa ganancia en cinco minutos», sentenció.

En este sentido, el Gobierno busca ponerle un «piso» al dólar. Wende recordó que el ministro Luis Caputo admitió que, sin las compras del BCRA, el dólar estaría en $1.200. El objetivo es que la divisa deje de caer, suba levemente y empiece a seguir a la inflación para que Argentina no quede «desenganchada» de la tendencia mundial, donde el dólar se está apreciando mientras aquí baja.

«El problema es que estas estrategias no duran para siempre; el tipo de cambio va a pegar un salto y lo que ganaste en tres meses te lo van a borrar en cinco minutos», detalló.

En cuanto a los precios, marzo cerraría con una inflación en torno al 3%. Sin embargo, la desaceleración en el rubro de alimentos durante la segunda quincena genera optimismo.

La apuesta oficial es que la mayor cantidad de pesos en el sistema se traduzca en una recuperación de la economía real a partir de este miércoles, y no en una nueva presión sobre el mercado cambiario.

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