El impacto del «superdólar» global en Vaca Muerta y la estrategia de Caputo para esquivar las tasas del 9%

El escenario económico internacional atraviesa un cambio de timón que alcanza de forma directa las proyecciones financieras y el flujo de divisas de la Argentina. La aceleración de la inflación en los Estados Unidos obligó a una suba en las tasas de interés, un fenómeno que fortaleció al dólar a nivel global y provocó una caída de las materias primas, arrastrando a la soja, el oro y el petróleo crudo.

Este nuevo contexto de «superdólar» impactará de lleno en la velocidad de acumulación de reservas del Banco Central y obliga al Ministerio de Economía a reconfigurar su estrategia de financiamiento para el próximo año. Todo este escenario lo analizó el periodista especialziado en Economía, Pablo Wende en su columna de Río Negro Radio.

Cómo afecta la caída del petróleo a las exportaciones de Vaca Muerta

«Hay que empezar a hacer de vuelta las cuentas respecto a las exportaciones argentinas. ¿Cómo le pega esto? Porque esto le va a pegar a las exportaciones argentinas», analizó Wende. El especialista explicó que el desplome en las pizarras internacionales representa un freno inesperado para el ritmo de recaudación en la Patagonia.

Wende detalló que la cuenca de Vaca Muerta mantiene volúmenes de producción y comercialización al exterior en niveles récord, pero el valor final de la ecuación se verá alterado: «Argentina va a exportar cada vez más petróleo y gas, pero si el precio cae, obviamente el ingreso de dólares es un poco menor». De esta manera, el saldo neto de la gran balanza energética comercial —que venía registrando niveles récords de US$10.000 millones de dólares hasta mayo— «va a aumentar un poco menos» debido a que el barril de crudo Brent bajó hasta la zona de los US$72.

A nivel local, el frente cambiario también sumó presiones estacionales que llevaron al dólar MEP y al Contado con Liquidación (CCL) por encima de los US$1.500. Según Wende, esto respondió a una confluencia de tres factores claros: una caída en la liquidación de divisas del agro durante junio, una mayor inyección de pesos por el medio aguinaldo y un fuerte pico de demanda de dólares por turismo exterior debido a los viajes por el Mundial.

Para contener esta suba, el Gobierno nacional aplicó una sutil intervención en las cotizaciones a través de la venta de contratos de futuros y el manejo de las tasas de interés con las licitaciones del Tesoro para absorber pesos. El analista consideró sano que el dólar acompañe la inflación (que ronda el 2% mensual) para evitar atrasos cambiarios severos.

Vencimientos de deuda: el plan del Gobierno y Luis Caputo con el Banco Mundial

De cara a los exigentes compromisos financieros, Argentina debe afrontar vencimientos por más de US$10.000 millones con los bonistas y compromisos netos con el FMI por US$7.700 millones. Con el riesgo país consolidado en la zona de los 440 puntos, salir a buscar financiamiento tradicional obligaría al país a pagar tasas prohibitivas cercanas al 9% anual.

Para esquivar ese costo, el ministro Luis Caputo aprobó un decreto para tomar un préstamo alternativo de US$5.000 millones. «Como Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales porque debería pagar una tasa demasiado alta, se buscó este esquema de sacar un bono o un préstamo que tiene garantía del Banco Mundial y del BID«, precisó Wende.

Al contar con ese respaldo internacional que reduce el riesgo de incumplimiento para los inversores, la tasa se reduce a un estimado del 6% anual. El analista aclaró que la medida no incrementa el stock de deuda neta, sino que se trata de un refinanciamiento directo («roleo») para cancelar compromisos previos bajo condiciones mucho más favorables.

Precio de los combustibles: por qué no baja la nafta a pesar del crudo en caída

A pesar de que este escenario global provocó que el crudo Brent —de referencia para la producción de Argentina— cayera y regresara a sus valores previos a la guerra, la expectativa de una baja en los surtidores locales está completamente descartada para el cortísimo plazo.

«Pedir que la nafta baje cuando está atrasada a nivel precios me parece que es una cosa que no va a suceder nunca», analizó Wende, atribuyendo esto al mecanismo de amortiguación excepcional de las petroleras. Meses atrás, YPF no trasladó la totalidad de las subas internacionales al consumidor para aliviar los bolsillos. «YPF te dio una mano a los consumidores no trasladando la totalidad del aumento del costo del barril de petróleo y después te dice ‘bueno, ahora tengo que compensarme'», detalló.

Además, la devaluación mensual del peso (el dólar subió un 5% en el último mes) hace que la nafta medida en divisas se haya abaratado de forma indirecta, lo que neutraliza la baja del crudo. Aunque los costos operativos (upstream) en los yacimientos cayeron un 30%, las empresas locales esperarán al menos diez días para ver si la tendencia internacional se consolida antes de modificar sus pizarras.

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