El Gobierno fijó nuevas reglas para los proyectos de inversión elaborados en Tierra del Fuego

El Gobierno fijó nuevas reglas para los proyectos de inversión en Tierra del Fuego

El Gobierno fijó nuevas condiciones y plazos para que las empresas industriales radicadas en Tierra del Fuego puedan «adecuar y reformular sus proyectos de inversión productiva propios».

La normativa, publicada en el Boletín Oficial, llega tras la decisión que se tomó previamente de reducir a cero el aporte mensual obligatorio que debían realizar al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina («FAMP-Fueguina»).

Nuevas reglas para los proyectos de inversión en Tierra del Fuego

Mediante la Resolución 152/2026, la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa a cargo del Ministerio de Economía, se detalló que la medida se tomó debido a que al no haber más aportes exigibles, «los proyectos de inversión aprobados necesitaban ser readecuados».

La normativa introduce cambios clave en la forma en que las empresas radicadas en la isla deben gestionar sus proyectos de inversión. En el marco jurídico de la Ley N° 19.640 tiene como fin histórico reafirmar la soberanía nacional en el territorio austral mediante un régimen fiscal y aduanero especial, para garantizar la continuidad de las inversiones.

Cabe recordar que en 2021 se extendió la vigencia de los derechos industriales hasta el 31 de diciembre de 2038 y como parte de esta extensión, se creó el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina), financiado mediante aportes mensuales obligatorios de las empresas. Sin embargo, ante los cambios en condiciones tributarias y arancelarias que afectaron la competitividad, a principios de este año se dispuso la reducción a cero de dichos aportes.

El Gobierno resalta que la nueva resolución responde a la necesidad de las empresas de adecuar sus proyectos de inversión que ya habían sido aprobados antes de que el aporte fuera eliminado.

Los puntos principales de la reforma

En la resolución se destacan los siguientes puntos principales.

Solicitud de adecuación: las empresas beneficiarias podrán pedir cambios en los montos de inversión y plazos de ejecución originalmente comprometidos.

originalmente comprometidos. Plazo: las modificaciones deben solicitarse dentro de los 30 días hábiles desde la entrada en vigencia de la resolución (26 de junio de 2026).

Límite de ejecución: los proyectos de inversión productiva no podrán exceder un plazo de 48 meses desde su aprobación original.

desde su aprobación original. Mantenimiento del objetivo: cualquier cambio propuesto debe mantener la finalidad de ampliar la matriz productiva y mejorar la competitividad de la provincia.

Por otra parte la normativa aclara que si una empresa no presenta su adecuación a tiempo o si esta es rechazada, seguirán vigentes los compromisos asumidos originalmente y agrega que los fondos retenidos para inversión que no se apliquen en los plazos establecidos deberán ser devueltos al fondo FAMP-Fueguina con intereses, calculados bajo la tasa activa del Banco Nación.

Con información de Noticias Argentinas