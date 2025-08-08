El mensaje de Luis Caputo a los empresarios por la volatilidad del dólar y la inflación: «Tienen que cambiar el chip»

Después de que el dólar bajara tras la escalada de la semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, le envió un mensaje a los empresarios con respecto a la inflación. Además, confirmó que no va a haber un cambio en el régimen cambiario después de las elecciones.

Con un dólar menos demandado en la última semana, Caputo insistió en que el plan económico del Gobierno previó los pasos para evitar la inflación.

«Va a ser importante el acostumbramiento a nivel empresario, para que no crean que cada vez que haya esta volatilidad que se va a precios», advirtió el jefe del Palacio de Haciendo y pidió «cambiar el chip».

«Venimos de muchísimos años de una situación en donde no hubo competencia y la macroeconomía argentina estuvo desordenada. Había déficit financiado con emisión. Eso generaba una depreciación de la moneda y eso es, en definitiva, la contracara de la inflación«, añadió en Carajo, el canal de streaming donde fue nuevamente como inivitado-columnista.

Asimismo, sostuvo que se trata de «un aprendizaje importante para la sociedad, el empresariado y para todos» dejar de sujetarse al tipo de cambio.

«Fueron décadas en donde garpaba hacer esto. Te podías sentar en el stock porque sabías que, a la larga, el consumidor iba a terminar avalándote los precios. Este es un sistema totalmente diferente y opuesto«, acotó.

En ese marco, remarcó la situación de que los supermercadistas estarían rechazando lista de precios de proveedores argentinos con aumentos y pasan a comercializar productos internacionales a menor precio.

«Alguien va a decir que el ministro celebra que una empresa argentina esté vendiendo menos. No es eso: valoramos que haya competencia porque lo que nos importa a nosotros es que la gente tenga la opción de conseguir productos de mejor calidad a menor precio», dijo.

Por último, tras la consulta si va a haber modificaciones en el sistema de flotación del dólar entre bandas tras las elecciones, respondió: «Nosotros decimos exactamente lo que vamos a hacer. No va a haber ningún cambio de régimen cambiario«.

Con información de Noticias Argentinas.

Mientras el Gobierno espera el dato nacional, el mercado ya anticipa que el salto del dólar podría trasladarse a precios

Por Roberto Pico.

Con un resultado de 2,5% de inflación de julio en la Ciudad de Buenos Aires, comienza a cobrar mayor relevancia el dato a nivel nacional que el INDEC dará a conocer la semana que viene. En caso que se verifique una inflación del orden de 2% para todo el país en julio, agosto puede convertirse en un mes picante porque aparecieron indicios de que más temprano que tarde el aumento del dólar llegará a las góndolas.

El informe semanal de la consultora LCG reveló que los precios de los alimentos básicos durante la primera semana de este mes aumentaron 2%. No se veía un alza de esta magnitud desde la última semana de mayo (2,1%).

Los principales incrementos de esta muestra, que abarca 8.000 productos ofrecidos en cinco supermercados fueron: verduras 5%, carnes 3,9%, frutas 3,1% y panificados 3,1%. Compensaron parcialmente estas subas, bajas de 2,1% en aceites y 2,2% en lácteos y huevos.

A esto hay que sumarle el aumento de los combustibles que en promedio sería de 2% y de los servicios públicos que superaría levemente ese porcentaje.

Si bien el repiqueteo en las góndolas puede suavizarse en las semanas siguientes y terminar el mes en calma, los primeros indicios no son alentadores. Por otro lado, ponen en duda la posición de los supermercadistas que habían señalado que no iban a aceptar listas de precios con aumentos. La realidad está exhibiendo remarcaciones.