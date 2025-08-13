Volantazo: Luis Caputo define medidas urgentes para darle liquidez a los bancos

A poco de la apertura de ofertas de una licitación de títulos públicos en pesos para renovar vencimientos por $ 15 billones, el ministro de Economía, Luis Caputo, cedió ante las presiones de los bancos y les habilitó una ventanilla en el Banco Central para asegurarles un margen de rentabilidad.

Con las tasas de letras volando al 75% anual, mediante la “Comunicación B 13.032” el Banco Central anunció esta mañana que “ofrecerá pases activos” a través de la rueda REPO.

Esto implica que de esta forma los bancos que al final del día cuente con liquidez excedente podrán colocarla en el Banco Central a una tasa de interés y luego se les vuelve a acreditar en sus cuentas en la mañana del día siguiente.

Cuando se decidió el desarme de las LEFI (Letras Fiscales con vencimientos diarios que suplantaron a las Leliqs) para forzar a los bancos a aumentar el crédito o colocar su dinero en instrumentos de más largo plazo, fue el propio presidente del Banco Central, Santiago Bausili quien se pronunció en contra de esta operación porque era una forma de que el Estado le garantizara a las entidades financieras una ganancia fácil.

«El BCRA pasaba a la noche esa liquidez y garantizaba una tasa», dijo Caputo

“A las 20, el BCRA hacía un barrido. Lo que había en las cuentas, el BCRA se lo llevaba y a las 8 de la mañana del día siguiente se los acreditaba de nuevo con el interés del día”, señaló Bausili y remató: “Es decir, el BCRA pasaba a la noche esa liquidez y garantizaba una tasa, sin que los bancos tengan que actuar”.

En su exposición, Bausili añadió: “con la eliminación de las LEFI, esos saldos dejaron de ser remunerados automáticamente por el Estado. Pasamos de un sistema en el que todo ese exceso de liquidez que se remuneraba automáticamente, dejó de ser remunerado por el Estado”.

En consecuencia Bausili enfatizó “esto obliga a los bancos a ser más eficientes en la gestión de su liquidez Ahora vas a tener que ganar un retorno según qué tan eficiente seas”.

A partir de ese momento se produjo una fuerte volatilidad en la tasa de interés porque al quedar muchos pesos en la plaza, el gobierno absorbió liquidez con una colocación adicional, pero no fue suficiente.

El objetivo de Caputo y Bausili era forzar a los bancos a que coloquen esos excedentes en títulos de más largo plazo y que cada banco regule la cantidad de dinero que necesitaba a diario. Acto seguido, la tasa de interés se fijaría de manera endógena por la competencia en el mercado.

El sistema nunca se terminó de acomodar y así se llegó a este miércoles con tasas de interés altísimas y el Tesoro bajo la presión de tener que renovar $ 15 billones en vencimientos.

Ante este escenario, primero la secretaría de Finanzas, a cargo de Pablo Quirno, diseño un menú de bonos en los que limitó las ofertas en los de corto plazo, otra vez con la intención de obligar a los bancos a colocar el dinero en dinero a plazos más largos. Luego le tuvo que añadir una oferta en bonos con tasa fija TAMAR (tasa de interés mayorista).

Finalmente, y ante el riesgo de que los bancos no acompañen la operación, lo que podía generar un ruido muy fuerte en el mercado financiero con impacto en el dólar, el tándem económico le habilitó a los bancos la ventanilla para que coloquen sus excedentes diarios.

A cambio, deberán poner como garantía títulos públicos a no menos de 60 días de plazo comprados en licitaciones primarias, o sea en operaciones como las que se realizará hoy.

La tasa que pagará será un promedio de la tasa que surge de las operaciones entre bancos (REPO).