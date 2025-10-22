Tensión preelectoral: la compra de dólares frena el consumo y el Banco Central vuelve a vender reservas  

A cuatro días de las elecciones legislativas del domingo, la economía argentina transita un clima de tensión, donde la incertidumbre «exacerba y potencia todos los fenómenos», según describió el analista económico Pablo Wende en diálogo con Río Negro Radio. El principal síntoma de este nerviosismo es un «recrudecimiento de la dolarización de ahorro»: una corrida de ahorristas y empresas para refugiarse en moneda dura que está marcando cifras históricas y, a su vez, secando la plaza de pesos para el consumo.

Octubre se encamina a ser un mes récord en la compra de dólares por parte de individuos, con una estimación que Wende sitúa entre los 4.000 y 5.000 millones de dólares. Esta masiva demanda de divisas explica la gran paradoja del momento actual: mientras vuelan los pesos hacia el dólar, los comerciantes reportan que «no hay un mango en la calle».

«Son pesos que no se vuelcan a la economía, sino que van a la compra de dólares y después se encanutan», explicó el especialista. El resultado directo es el desplome de las ventas minoristas, como se evidenció en el reciente Día de la Madre, y la sensación generalizada de un parate en la actividad comercial.

La presión sobre el tipo de cambio alcanzó un punto crítico este martes, cuando el dólar mayorista tocó el techo de la banda cambiaria de $1.491. Este límite forzó al Banco Central (BCRA) a intervenir por primera vez en un mes, vendiendo 45 millones de dólares de sus reservas.

Escuchá a Pablo Wende en Río Negro Radio

Aunque la cifra inicial parece menor, Wende advirtió que puede ser el inicio de una «bola de nieve», recordando episodios anteriores donde las ventas comenzaron con montos similares y escalaron rápidamente a 300 y 700 millones diarios. «Acá faltan tres días todavía y seguramente el Banco Central va a seguir perdiendo reservas», anticipó. Mientras tanto, los dólares financieros continúan su propia escalada, con el MEP cerrando en $1.580 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.610.

En este contexto, anuncios recientes del gobierno, como el swap de monedas con Estados Unidos o un programa de canje de deuda liderado por JP Morgan, no lograron generar un efecto positivo ni torcer la desconfianza del mercado.

Los escenarios postelectorales

Con las cartas sobre la mesa, el resultado del domingo será clave para definir el rumbo económico inmediato. Wende delineó los posibles escenarios:

La esperanza del Gobierno: La apuesta oficial es que, una vez disipada la incertidumbre electoral, la confianza regrese y los ahorristas comiencen a vender los dólares acumulados, lo que estabilizaría el mercado cambiario de forma natural.

La alternativa del mercado: Se especula con un posible cambio de esquema tras los comicios, eliminando las bandas y dejando flotar libremente el tipo de cambio. Esta medida podría generar un «overshooting» —una suba brusca inicial, por ejemplo, a $2.000— que, paradójicamente, incentivaría a muchos a vender sus divisas para tomar ganancias, equilibrando la oferta y la demanda.

El desenlace dependerá en gran medida de la lectura política que hagan los inversores. Según Wende, un resultado que el gobierno considere bueno —mencionó un 35% como una cifra que podría tranquilizar— tendería a calmar las aguas. Por el contrario, una performance fuerte del kirchnerismo podría generar mayor nerviosismo, una preocupación que, según el analista, es compartida explícitamente por actores económicos en Estados Unidos.