El Gobierno de Javier Milei sufre una baja antes de las elecciones: Gerardo Werthein renunció a su rol como canciller

A días de las elecciones de las elecciones legislativas y justo en el cumpleaños del presidente Javier Milei, el canciller argentino, Gerardo Werthein, presentó su renuncia. La noticia llega justo después de que el mandatario haya adelantado cambios en el Gabinete.

Fuentes cercanas al Gobierno adelantaron a Noticias Argentinas que el canciller presentó su renuncia este 22 de octubre y por este motivo, se espera en las próximas horas un comunicado para oficializar la iniciativa que habría tomado Werthein.

Gerardo Werthein había asumido el rol de canciller de la Argentina el 4 de noviembre de 2024. Fue elegido por Javier Milei para reemplazar a Diana Mondino tras su polémica salida que se dio luego de que votara en contra de los países aliados del Gobierno libertario en una asamblea de la ONU.