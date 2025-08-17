El nuevo mapa inmobiliario de Neuquén: dónde se buscan lotes para casas o edificios y a qué precio

Con la explosión de Vaca Muerta y un nuevo salto demográfico en puertas, el mapa de tierras disponibles en Neuquén capital, ya sea para casas particulares, locales comerciales o edificios en altura, se reconfiguró en el último tiempo.

Así, zonas que eran periféricas y tenían un carácter rural, hoy se encuentran entre las más buscadas, por ejemplo, para desarrollar loteos habitacionales.

En otros sectores más antiguos de la ciudad, la exigencia es distinta y las empresas constructoras apuestan, en mayor medida, a las grandes torres para departamentos u oficinas, cada vez más presentes en el casco céntrico de Neuquén.

Mapa de tierras: dónde quedan los nuevos loteos de Neuquén capital

Si se buscan terrenos o lotes de menores dimensiones, factibles para construir una vivienda unifamiliar, tanto el sureste como el norte de la ciudad lideran en cuanto a disponibilidad y oferta.

Marina Demaría, presidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, mencionó lugares como Rincón del Río, el Polo Tecnológico o Confluencia Rural, hacia la unión de los ríos Neuquén y Limay.

Los lotes, que en muchos casos reemplazaron viejas chacras o zonas de pastizales naturales, empezaron a surgir también alrededor de calles como Bejarano, Saavedra o Ignacio Rivas, en especial en sus tramos más cercanos a la ribera.

Asimismo, la calle Río Senguer, que corre paralela a la ex Ruta 22 o actual avenida Mosconi, se consolidó como una nueva vía de interés para las desarrolladoras y los propietarios particulares, con tierra apta para subdividir.

Según explicaron fuentes del sector, los precios arrancan desde los 40.000 o 50.000 dólares, cifras que pueden variar de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados, los servicios existentes y la zona en la que se ubique el lote.

La demanda de tierras, sin embargo, no se restringe a esas zonas. Otros barrios como Huiliches, Sapere, Lejos de Buenos Aires, Alta Barda o Mercantiles, con mayor nivel de urbanización, son igualmente buscados por quienes desean levantar una casa o un complejo de viviendas.

Allí los valores son, en general, más elevados y rondan desde los 60.000 hasta los 80.000 dólares.

Mapa de tierras: los corredores para edificios en Neuquén capital

Si la idea del comprador es apostar a otro tipo de desarrollos, como la construcción de un edificio, tanto los precios como las zonas de interés son diferentes.

Para esos proyectos, las calles más solicitadas se ubican en el centro o sus inmediaciones, donde desde hace un tiempo surgieron lo que en el sector denominan como «corredores», cada vez más cotizados.

Diego López de Murillas, presidente del Colegio de Arquitectos, mencionó la revalorización de arterias que antes eran residenciales y ahora son altamente solicitadas por grandes constructores, como las avenidas San Juan y Leloir, por caso.

En esas calles, así como también en otras más tradicionales, los lotes o casas para demolición no suelen bajar de los 250.000 dólares, con cotizaciones que incluso pueden llegar hasta los 400.000 dólares en calles como Roca o Belgrano, cerca de la avenida Argentina.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, un agente inmobiliario que prefirió dejar en reserva su nombre aclaró, de todas formas, que no todos los terrenos son aptos para desarrollar un edificio y que se deben tener en cuenta otros factores, cómo la cantidad de metros cuadrados que se pueden construir según el código urbano.