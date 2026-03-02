Sube el petróleo y el gas por el conflicto en Medio Oriente: cómo incide en Vaca Muerta y Argentina

Todo conflicto bélico que afecte a Medio Oriente tiene una repercusión directa en el precio del petróleo, dado que se trata de la principal zona productora del mundo. Pero en caso de los recientes incidentes hay un factor clave que es el que explica que hoy las cotizaciones tanto del petróleo como del gas natural licuado (GNL) se hayan disparado, abriendo un abanico de interrogantes sobrecómo afectará a Vaca Muerta y a Argentina en general.

El estrecho de Ormuz es una ruta clave para el transporte marítimo tanto de petróleo, como de GNL, y el comercio en general de bienes. Se estima que más del 20% de la producción mundial de petróleo y GNL pasa por este reducido canal de 38 kilómetros que permite la salida del Golfo Pérsico a las aguas abiertas del Mar Arábico.

Pero el estrecho está paralizado. Las aseguradoras retiraron la cobertura a los buques que por allí circulen ante el miedo de que puedan verse afectados por los ataques, que además ya afectaron instalaciones petroleras. De hecho, según fuentes no oficiales hoy Qatar paralizó la producción de GNL, siendo que es el mayor productor mundial.

Estos cambios ya se venían palpitando, y el mercado del petróleo venía reflejando la incertidumbre en el precio del petróleo desde hace más de un mes. El Brent, de refencia para Argentina, acumulaba un aumento del 15% desde fines del año pasado, y esto antes del 8% que trepó esta mañana.

Dicho más en claro, se pasó de 60 dólares el barril en noviembre, a 72 el viernes por al cierre de los mercado. Y en esta mañana de lunes, tras los bombardeos, ya cotiza a 79 dólares el barril.

El escenario es de incertidumbre. Mientras el estrecho de Ormuz siga cerrado se espera que el precio no solo se mantenga alto, sino que incluso podría seguir escalando. En el caso delGNL, el mercado europeo (TTF) mostró esta mañana una disparada que no se veía desde la invasión de Rusia a Ucrania, dispando el precio del millón de BTU a 45 dólares.

La suba es del 25% en promedio, pero llegó a un pico de 40%, ya que pasó de 32 dólares el MBTU el viernes, a picos de 45, para bajar a 39. Y todo esto, cuando aún no terminó el invierno en el hemisferio norte, el que más GNL demanda.

El efecto en Vaca Muerta

El efecto de estas disparadas de precios en Vaca Muerta dependerá de cuánto tiempo persistan los precios altos. Es lógico que a valores más altos se espere un ingreso adicional por las exportaciones del crudo local, que permitiría acelerar las inversiones.

Para dimensionarlo, el titular de la consultora Aleph Energy, Daniel Dreizzen, explicó que «por cada suba de 10 dólares en la cotización del Brent, las exportaciones argentinas de petróleo suman 1.300 millones de dólares a la proyección anual».

Como se marcó, el Brent acumula un aumento de 19 dólares en lo que va del año, con lo cual, tan solo por el cambio del precio serían 2.600 millones de dólares adicionales los que se generarían por las exportaciones de petróleo durante el año, pero claro está que esto depende de la estabilidad de dicho precio.

La suba del GNL es un incentivo también para acelerar las inversiones del sector, aunque en este caso un poco menos directo, dado que de momento Argentina no está exportando GNL, sino que recién espera hacerlo a partir del año que viene.

Los coletazos en el mercado argentino: suba de combustibles

Pero la disparada del precio del petróleo y el gas también tiene un correlato en el mercado interno de Argentina, en primer lugar con el precio de los combustibles que dependen en gran medida de la cotización internacional del crudo.

Hasta enero pasado, el precio promedio que se pagaba en las refinerías argentina por el barril era de 59 dólares, 20 dólares por debajo de la cotización que hoy muestra el Brent. En esta cuenta, las retenciones a las exportaciones juegan a favor de los conductores argentinos, porque reducen el precio doméstico en un 8% (por su traslado a la paridad de exportación).

La suba del Brent de las últimas semanas fue corriendo la paridad de exportación, de los 59 dólares a un valor que hoy sería de 72 dólares el barril, un 22% más alto y que ya venía acumulando un 11% de diferencia, por el alza a cuentagotas pero progresiva que se veía en el precio internacional.

Pero esto no implica que mañana u hoy mismo el precio de los combustibles suba un 22% en Argentina. En primer lugar porque el precio del crudo es uno de los componentes del precio de los combustibles, por lo que su traslado al precio es menor. Pero además, porque es habitual que las refinerías esperen semanas incluso antes de modificar sus precios, para evitar subas y bajas constantes.

Más coletazos: sube el GNL importado

La disparada del precio del GNL es algo cuyo efecto también podría afectar al país, que en estos días deberá no solo definir por primera vez a la empresa privada que se encargará de la importación de los cargamentos para este invierno, algo que hasta el año pasado hacía el Estado a través de Enarsa.

Sino que además, debería lanzar de inmediato la primera licitación para la compra de los cargamentos que se necesitarán entre abril y mayo, justo en momentos de disparada de precios e incertidumbre. Pero con una doble espada en juego, porque el país viene de dos años de cortes en el suminsitro de gas, por errores en la planificación de su demanda en días de olas polares.