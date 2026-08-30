Bypass a la emisión: el plan de Caputo para reactivar la economía con dólares del colchón, obras en rutas y créditos hipotecarios

Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este martes 9 de junio 2026.-

El equipo económico conducido por Luis Caputo aceleró una seguidilla de anuncios para que la reactivación empiece a sentirse en el consumo cotidiano. Sin margen para apelar al gasto público ni a la emisión monetaria, la Casa Rosada busca sortear el serrucho de la actividad apelando a dólares del sector privado, fondeo previsional e inversión en infraestructura concesionada.

El ministro de Economía defendió, en las últimas conferencias de prensa, los indicadores oficiales al asegurar que el producto por habitante, el consumo y las exportaciones avanzan a ritmo firme, al tiempo que apuntó contra la oposición por intentar instalar una narrativa de estancamiento.

Para acelerar el ritmo de recuperación, el Gobierno trabaja sobre tres ejes centrales diseñados para no comprometer el superávit fiscal.

La hoja de ruta oficial: las 3 palancas para mover la economía

El paquete de medidas busca inyectar liquidez y reactivar rubros intensivos en mano de obra, como la construcción y la obra vial, que sufrieron el impacto por la parálisis de los fondos públicos desde finales de 2023:

Fondeo para créditos hipotecarios: utilización de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para realizar depósitos a largo plazo en las entidades bancarias, con el objetivo de dinamizar la oferta de préstamos para la vivienda.

utilización de recursos del de la Anses para realizar depósitos a largo plazo en las entidades bancarias, con el objetivo de dinamizar la oferta de préstamos para la vivienda. Préstamos corporativos en divisas: flexibilización de la normativa del Banco Central (BCRA) para autorizar a los bancos a prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a personas jurídicas que operen en el mercado interno. Pese al margen disponible, el titular de la autoridad monetaria, Santiago Bausili , aclaró que la expansión del crédito será gradual.

flexibilización de la normativa del para autorizar a los bancos a prestar hasta el a personas jurídicas que operen en el mercado interno. Pese al margen disponible, el titular de la autoridad monetaria, , aclaró que la expansión del crédito será gradual. Concesión de 9.000 kilómetros de rutas: licitación de corredores viales nacionales para que el sector privado asuma el mantenimiento y la infraestructura antes de octubre.

«Inocencia Fiscal II»: la apuesta por los US$ 170.000 millones

La gran apuesta del Palacio de Hacienda para movilizar recursos sin costo fiscal reside en el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal II, que ya inició su recorrido en la Cámara de Diputados antes de pasar al Senado.

El Palacio de Hacienda apunta a captar los dólares guardados fuera del circuito bancario formal:

Monto estimado: El equipo económico calcula que existen US$ 170.000 millones fuera del sistema financiero.

El equipo económico calcula que existen fuera del sistema financiero. Seguridad jurídica: La norma busca otorgar garantías legales a los contribuyentes para volcarlos a la economía real sin temor a sanciones tributarias.

La norma busca otorgar garantías legales a los contribuyentes para volcarlos a la economía real sin temor a sanciones tributarias. Tiempos de aplicación: Tras la eventual sanción en el Congreso, la medida requerirá la reglamentación por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por lo que su impacto no será inmediato.

Con este paquete, Luis Caputo intenta responder a las advertencias de la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, sobre la necesidad de que la estabilidad macroeconómica se traduzca en una mejora concreta para el consumo de las familias y el entramado de las PyMEs.