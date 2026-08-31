Cómo funciona el sistema que habilitó a bancos y billeteras virtuales a debitar cuotas impagas de los créditos: datos a tener en cuenta

A partir de este lunes 31 de agosto entro en vigencia la herramienta denominada Cobros por Transferencia (CCT) que habilita a los bancos y billeteras virtuales debitar cuotas de préstamos impagos directamente de las cuentas bancarias y de sueldo. La medida fue impulsada por el Banco Central para bajar los índices de morosidad.

Como limite se indicó que las cuotas deberán ser fijas e iguales, y no podrán superar el 30% de los ingresos de la persona.

EL sistema implementado por la morosidad elevada, funciona de la siguiente manera:

Autorización previa: para que el mecanismo se active, el tomador del crédito deberá autorizar expresamente a la entidad a realizar los débitos automáticos. Este consentimiento podrá ser revocado de forma inmediata en cualquier momento por el cliente.

Alcance: incluye a cuentas bancarias tradicionales como a cuentas sueldo y billeteras virtuales de fintechs, indicó el sitio Iprofesional.

Límite: No podrán superar el 30% de los ingresos de la persona.

Aviso: La entidad acreedora deberá notificar al usuario con un día de anticipación que se procederá al débito. Además, se limitan las operaciones a un intento inicial y un máximo de dos reintentos (a las 48 y 96 horas) para evitar conductas abusivas.

Cobro de cuotas impagas de los créditos: dudas sobre el CCT

Aunque la normativa fue ideada para contener el alza de la morosidad no bancaria, las entidades financieras muestran un bajo interés en su implementación debido a lo que consideran serios «problemas de diseño».

Las principales críticas de bancos y proveedores de crédito apuntan a que solo se puede cobrar de la cuenta donde se depositó el préstamo. Esto genera dudas de uso práctico, ya que pocas entidades querrán transferir los fondos del crédito hacia una cuenta de su competencia directa. Tampoco se podrán computar intereses ante eventuales retrasos de pago.

Además, la norma restringe el débito sobre los saldos en cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión y compras de dólar MEP. Esto crea una asimetría en contra de las billeteras virtuales (con CVU), ya que habitualmente no retienen saldos líquidos al estar colocados en cuentas comitentes.

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