Misión en Estados Unidos: Luis Caputo expone ante el G20 y busca revalidar la alianza clave con el Tesoro de Donald Trump

El ministro de Economía, Luis Caputo, desembarcó en la emblemática ciudad de Asheville, Carolina del Norte, para encabezar la representación argentina en la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20.

El encuentro, que se desarrolla en el exclusivo resort Omni Grove Park Inn, servirá como vidriera clave para que el Palacio de Hacienda defienda el programa de ajuste y consolidación fiscal ante el mercado internacional.

La comitiva oficial se completa con figuras centrales del esquema financiero argentino: el viceministro de Economía, José Luis Daza; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; y el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning.

La cumbre con el aliado de Washington y el examen con el FMI

El movimiento central de la delegación argentina pasa por ratificar el vínculo político con la Casa Blanca a través del anfitrión de la cumbre, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. El antecedente directo data de octubre de 2025 en Washington, cuando ambos funcionarios sellaron un swap de monedas por US$ 20.000 millones que resultó determinante para contener la presión cambiaria.

En paralelo, las miradas están puestas en una posible cumbre bilateral con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. El equipo económico llega con los deberes hechos en materia de superávit primario y emisión cero.

Pese a la desaceleración de la inflación, el staff técnico que encabeza la vocera Julie Kozack mantiene bajo la lupa la caída en los niveles de recaudación y el avance de la mora crediticia en las familias. Además, tanto los técnicos del organismo multilateral como los ejecutivos de Wall Street coinciden en que la prioridad del Gobierno radica en sostener el rumbo monetario y habilitar medidas para reactivar el crédito privado.

Exposición clave y la cumbre de sherpas con Elon Musk

El plato fuerte de la agenda de Luis Caputo se concretará este lunes a las 11:45, cuando asuma el rol de orador principal en el panel sobre crecimiento global y desregulación. Allí, el titular de la cartera económica expondrá los resultados del programa argentino para estabilizar la macroeconomía frente a los principales líderes financieros del mundo.

A la par de las sesiones ministeriales, la cumbre del G20 habilitará un canal paralelo de sherpas focalizado en tecnología e Inteligencia Artificial, donde la Argentina participará de discusiones bilaterales con referentes globales del sector como Elon Musk (Tesla y SpaceX) y Sam Altman (OpenAI).

El regreso de Caputo al país está previsto para el miércoles, donde se sumará en el Hotel Sheraton al foro «Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas», tras una antesala de contactos en Jackson Hole donde el embajador Alec Oxenford ponderó el «interés excepcional» de los inversores por el modelo libertario.