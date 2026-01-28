Cotización del peso chileno y dólar: guía para tu viaje a Chile este miércoles 28 de enero 2026

La cotización del peso chileno en el mercado oficial inicia la jornada de este miércoles 28 de enero 2026 operando a $1,68 para la venta y $1,64 para la compra, según el promedio de las principales entidades bancarias y el Banco Nación.

En el mercado informal, el valor del «chileno blue» se mantiene con una brecha estrecha, mientras que para los turistas argentinos que utilizan tarjetas de débito o crédito en el país trasandino, el valor de referencia se posiciona por encima de los $2,30 (al sumar el recargo de impuestos vigentes).

Esta estabilidad en la moneda vecina acompaña la calma cambiaria local, facilitando la planificación de quienes cruzan por los pasos fronterizos en plena temporada estival.

Peso chileno hoy: a cuánto cotiza para viajar y comprar este miércoles 28 de enero 2026

El relevamiento inicial de entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza este miércoles 28 de enero 2026 en un promedio de:

$1,68 por unidad

Esto significa que: los turistas argentinos necesitan desembolsar aproximadamente $168.000 por cada 100.000 pesos chilenos.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 28 de enero de 2026?

Si estás planificando viajar a Chile y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados este miércoles 28 de enero de 2026.

Dólar oficial miércoles 28 de enero 2026:

$1.415 para la compra

$1.465 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este miércoles 28 de enero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, miércoles 28 de enero de 2026?

En el inicio de la última semana de enero 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico. Así se encuentran este miércoles 28 de enero 2026, según el último reporte: