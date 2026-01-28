Para JP Morgan, la Argentina está ante un «impulso micro» comparable al ciclo inversor de 2004

El banco JP Morgan proyectó que habrá una recuperación de la inversión en Argentina en 2026. (Foto: gentileza)

Mientras la city porteña sigue de cerca el valor de los bonos y la caída del riesgo país, el banco JP Morgan envió un mensaje diferente a sus clientes en Wall Street: dejen de mirar solo la pizarra financiera y presten atención a la economía real. En su último reporte de estrategia, la entidad planteó una tesis audaz: Argentina está transitando un «impulso microeconómico clave —pero subestimado—» que sienta las bases para una reactivación sostenida.

El documento, revelado por Infobae, sostiene que la desregulación y el ordenamiento fiscal están generando condiciones que podrían replicar un ciclo histórico: «Anticipamos no solo una recuperación de la inversión real, sino un retorno a una trayectoria ascendente similar a la del boom posterior a la crisis de la convertibilidad entre 2004 y 2007».

El dato: la inversión real

La tesis del banco se apoya en números duros que desafían la visión de una recesión interminable. Según sus cálculos, si bien la inversión fija cayó en el tercer trimestre de 2025, el nivel general se ubicó casi un 9% por encima del promedio histórico 2004-2024 y un 2% arriba del cierre de 2023.

El motor de este rebote silencioso no es la construcción —frenada por la «motosierra» en la obra pública— sino la inversión en maquinaria y equipo, impulsada por sectores que se anticipan al cambio de régimen económico.

La visión de mercado: «Alto riesgo, alto potencial»

Este análisis «micro» coincide con la lectura «macro» que circula en Wall Street. Según un relevamiento de Forbes Argentina, el país reaparece en los radares globales como «un caso particular: alto riesgo, pero también alto potencial».

Mientras JP Morgan destaca en su visión regional que la aprobación del Presupuesto 2026 ayudó a «consolidar el marco macroeconómico», otros bancos como Bradesco señalan que el interés inversor está en «proceso de reconstrucción», a la espera de que las reformas estructurales se vuelvan permanentes.

Proyecciones 2026 y advertencias

Con este escenario de fondo, JP Morgan ratificó su pronóstico optimista para este año:

PBI 2026: Esperan un crecimiento del 3,4% interanual.

Esperan un crecimiento del interanual. Señales de salida: Destacan que la actividad dejó atrás los «tropiezos» de octubre y noviembre gracias a un diciembre verde: la producción de autos creció un 11,9% y los despachos de cemento un 7,5% mensual.

Sin embargo, el reporte no es un cheque en blanco. Bajo el subtítulo de «Riesgo Latente», el banco advierte que la sostenibilidad de este proceso es frágil. «Cualquier reversión del contexto macroeconómico o shocks externos podría afectar la formación de capital», alertaron los analistas. La clave, concluyen, será que el Gobierno logre eventualmente reabrir el financiamiento externo para que este «despertar micro» no se ahogue por falta de crédito.

Con información de Infobae y Forbes Argentina.