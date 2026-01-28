Dólar hoy en bancos: precios y tendencias del oficial y blue este 28 de enero de 2026

La cotización del dólar oficial inicia la jornada de este miércoles 28 de enero 2026 operando a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA), manteniendo la tendencia de estabilidad que marcó el inicio de la semana.

En el mercado mayorista, la divisa se posiciona en torno a los $1.443, consolidándose un 8,1% por debajo del techo de la banda cambiaria fijado por el Banco Central (BCRA) en $1.559,78. Esta dinámica cambiaria se da en un contexto de recomposición de reservas, luego de que la autoridad monetaria acumulara compras por más de USD 1.000 millones en lo que va del mes, fortaleciendo el esquema de flotación administrada vigente.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 28 de enero 2026

Si buscás el precio del dólar oficial banco por banco, consultá acá la cotización de este miércoles 28 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1410 1460 Banco Nación 1415 1465 Banco ICBC 1405 1460 Banco BBVA 1415 1465 Banco Supervielle 1428 1468 Banco Ciudad de Bs As 1405 1465 Banco Patagonia 1415 1465 Banco Hipotecario 1415 1465 Banco Santander 1415 1465 Banco Credicoop 1415 1465 Banco Macro 1415 1470 Banco Piano 1415 1475 Banco BPN 1395 1465

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 28 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este miércoles 28 de enero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Sistema de bandas cambiarias: el nuevo esquema de ajuste por inflación y los límites de intervención del BCRA

A partir de este enero 2026, el Banco Central ha puesto en marcha una nueva fase de su política monetaria donde el techo y el piso de la banda cambiaria se actualizan de forma mensual siguiendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago.

Para este miércoles 28 de enero 2026, el BCRA ha establecido el límite superior de la banda en $1.561,03 y el límite inferior en $895,56. Con el dólar mayorista operando en la zona de los $1.442, la divisa se encuentra en una «zona de no intervención», situándose aproximadamente un 8% por debajo del techo.

Referencia de Banda Miércoles 28 de enero 2026 Viernes 30 de enero (Cierre) Límite Superior (Techo) $1.561,03 $1.563,51 Límite Inferior (Piso) $895,56 $894,10

Este margen otorga al mercado una mayor flexibilidad de flotación sin requerir la venta de reservas, mientras la autoridad monetaria aprovecha la estabilidad para ejecutar su programa de acumulación de divisas, que apunta a sumar USD 10.000 millones durante el transcurso de 2026.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 28 de enero 2026

Miércoles 28 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1470 1490

Dólar MEP y CCL: la cotización de los financieros tras la euforia en los mercados

En el mercado de capitales, los dólares financieros muestran movimientos acotados tras una jornada de optimismo generalizado en bonos y acciones.

Este miércoles 28 de enero 2026, los dólares financieros cotizan:

Dólar MEP : $1.463,99.

: $1.463,99. Dólar CCL : $1.507,77.

: $1.507,77. Dólar Cripto: $1.516,53 (Referencia 24/7)

Esta calma en las cotizaciones bursátiles coincide con un descenso del Riesgo País, que perforó los 500 puntos básicos por primera vez desde 2018, reflejando una mayor confianza de los inversores en el programa financiero oficial y la sostenibilidad del esquema de bandas.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este miércoles 28 de enero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: