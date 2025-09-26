«Cepo al dólar»: el equipo de Luis Caputo justificó la nueva «restricción cruzada»

Qué dijo el equipo de Luis Caputo sobre el nuevo "cepo al dólar".

El cepo al dólar vuelve a mostrar señales de endurecimiento. Luego de que el Banco Central (BCRA) estableciera una nueva restricción cambiaria este viernes, desde el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo justificó la nueva «restricción cruzada». Aseguraron que la medida solo busca «evitar distorsiones» en el mercado.

Cepo al dólar: el equipo de Caputo busca «evitar distorsiones» en los mercados paralelos

«La medida del BCRA no impide que las personas humanas compren dólares para ahorrar en el Mercado Oficial de Cambios (MLC). Pueden comprar los que su situación patrimonial les permita», aclaró Federico Furiase, mano derecha del ministro Caputo.

Según difundió Ámbito Financiero, el funcionario insistió en que la restricción no limita la capacidad de ahorro en dólares, sino que apunta exclusivamente a bloquear la transferencia de esos fondos al circuito financiero paralelo.

«Lo que no permite es que con esos dólares abastezcan el mercado de dólares financieros. La decisión busca evitar distorsiones en el mercado de cambios», concluyó el referente del equipo económico.

Cepo al dólar: en qué consiste la nueva medida del gobierno de Javier Milei

Esta noticia se da justo antes de que se conozca el dato oficial sobre la cantidad de divisas que las «personas humanas» compraron en agosto. La nueva normativa exige a todos aquellos que quieran adquirir dólares en el MLC firmar una declaración jurada.

A través de este documento, el comprador se compromete formalmente a no realizar operaciones de compra-venta de bonos para acceder al dólar MEP y al Contado con Liquidación (CCL) por un plazo de 90 días.

Esta «restricción cruzada» ya había sido levantada parcialmente en abril, con la flexibilización inicial del cepo, pero fue reinstaurada hace pocos días únicamente para directivos y gerentes de empresas. La extensión ahora a todas las personas físicas es una respuesta directa al «rulo» financiero que permitía a particulares y compañías comprar divisas al tipo de cambio oficial para luego generar oferta en los dólares paralelos.

El objetivo del cepo al dólar: bloquear el «rulo»

Según explicó Furiase, el propósito detrás de este movimiento es frenar una operatoria que permitía a varias compañías cancelar deuda a un tipo de cambio muy cercano al mayorista, ejerciendo presión sobre las reservas.

De esta manera, la administración busca segmentar los mercados, asegurando que los dólares adquiridos a precio oficial se mantengan en el circuito formal, sin alimentar la demanda o la oferta de los dólares paralelos.

La medida subraya la delicada situación de las reservas del Banco Central.