Retenciones 0% al campo: ¿Quiénes son los perdedores?, el análisis de un experto

El Gobierno de Javier Milei celebró que en sólo 48 horas se alcanzara el tope de 7 mil millones de dólares, tras el anuncio de las retenciones 0% al campo. «¿Quiénes son los ganadores? Yo te diría quiénes son los perdedores que tal vez hasta más importante», se preguntó el ingeniero agrónomo y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, en diálogo con RN RADIO.

Para el analista se trató de una estrategia electoral para frenar la corrida cambiara. «Esto se anuncia un lunes y el viernes (anterior) el Banco Central llevaba vendidos 1.110 millones de dólares para tratar de contener el dólar del techo de la banda», señaló Preciado Patiño.

Y remarcó: «No caben dudas que hubo una reunión ese mismo viernes, el mismo sábado diciendo ¿qué hacemos? Dejaron trascender que Estados Unidos planeaba una ayuda de 30.000 millones de dólares, pero hasta que eso se concrete, en los términos en que se concrete y el uso que le pudiera dar el gobierno, iba a pasar muchos días y eso iba a generar caos en el mercado. Entonces, rápidos de reflejos dijeron, ¿de dónde sacamos la plata para contraer al dólar? Y la respuesta obvia y única es del campo».

Experto advierte sobre los perdedores tras la eliminación de retenciones al campo en Argentina

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios mencionó que la medida, aunque para el gobierno haya sido positiva, en realidad dejó un amplio número de «perdedores».

«La desesperación por hacerse de 7.000 millones de dólares para parar la corrida, porque había que bajar el riego país, bajar el dólar y llegar con un problema menos al 26 de octubre dijeron: vamos a prescindir de cobrar retenciones», explicó.

Indicó que «las retenciones son más o menos el 4 y medio por ciento de toda la masa que recauda el Estado. Así, sobre 7 mil millones de dólares iban a ser unos 1.500 o 1.600 millones de dólares».

«Si al Estado le ingresa 1600 millones de dólares menos, el Estado va a gastar 1.600 millones de dólares menos. O sea que los primeros que salimos perdiendo somos todos, la audiencia allá en General Roca, mis vecinos, porque tenemos un estado con 1.600 dólares menos. Más o menos el 10% de lo que recauda en un mes es ARCA o la ex AFIP», enfatizó.

Para un experto, el Gobierno Milei podría incurrir en «administración fraudulenta»

Para Javier Preciado Patiño esta medida del Gobierno de Javier Milei entra en crisis con su discurso. «Fijate la contradicción en la que incurre el gobierno. Por un lado, te dice no le doy a las universidades, no le doy al Garrahan, no le doy a los discapacitados porque me rompes el equilibrio fiscal y, por el otro lado, te dice: che como vi las elecciones voy a resignar el ingreso por 1600 millones de dólares», señaló.

Comentó que ahora es el turno del Poder Legislativo de pedir explicaciones. «No descarto que en el Congreso, mínimamente, haya un pedido de informes, una citación a los funcionarios o incluso alguien que denuncie por administración fraudulenta. En definitiva, por una medida electoral que no tiene una justificación en el bien común te fumaste 1500 millones de dólares que los regalaste», aseguró.