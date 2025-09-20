Venta récord de reservas: el Gobierno entró en el top 10 al realizar una de las mayores ventas de dólares desde 2003

El gobierno argentino realizó una de las mayores ventas de dólares desde 2003 para contener la suba. El viernes, el Banco Central (BCRA) intervino fuertemente en el mercado cambiario, vendiendo 678 millones de dólares en un solo día. Esta cifra representó la venta más grande desde 2019, lo que colocó al Estado en el top 10 de las mayores ventas de dólares de la historia reciente.

El top 10 de las mayores ventas de dólares

Con la intervención del BCRA en el mercado, la entidad bancaria se ganó un lugar en el Top 10 de mayores ventas de reservas desde 2003. La cifra que se desembolsó representa un 80% del total operado en la jornada y es la venta más grande desde octubre de 2019, año en el que se truncó el plan económico de Mauricio Macri.

En las últimas tres jornadas, las ventas totales del BCRA superaron los 1.100 millones de dólares. Como resultado, las reservas del Banco Central han continuado disminuyendo ya que controlar la situación implicó sacrificar USD 53 millones el primer día, USD 379 millones el segundo y otros USD 678 millones el viernes, un total de USD 1.110 millones en sólo tres ruedas.

El Gobierno ha asegurado que cuenta con los dólares suficientes para sostener su esquema cambiario y que esta estrategia es parte del programa económico acordado. No obstante, analistas privados han expresado su preocupación por el ritmo de estas ventas, calculando que, de mantenerse, las reservas líquidas libres de encajes podrían agotarse en pocas semanas.

Según la información brindada por Infobae los USD 678 millones del viernes son la décima venta más fuerte del BCRA desde 2003. En ese puesto desplazó a los USD 645 millones que tuvo que vender el presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, sobre el final del gobierno de Cristina Kirchner, bajo las órdenes del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof.

Los ocho primeros puestos de intervenciones récord son de la presidencia de Mauricio Macri. El récord corresponde a Federico Sturzenegger quien entonces era banquero central cuando vendió USD 1.472 millones el 25 de abril de 2018.

