Empresarios de Bariloche lo cuestionan, pero pagarán el bono impuesto por el Gobierno nacional

Los principales empleadores privados de esta ciudad pagarán el bono no remunerativo de 60 mil pesos en dos cuotas mensuales que dispuso el gobierno nacional, aunque las cámaras que los agrupan hicieron públicos sus reparos por la imposición unilateral y reivindicaron la negociación en paritarias.

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica, Martín Lago, dijo que recibieron este viernes un informe de la Federación Nacional con un análisis sobre el decreto nacional y confirmó que lo pagarán a sus trabajadores, pero “con dos posiciones, válidas ambas: unos lo liquidarán con los salarios de agosto” en los próximos dias, y otros “usarán al limite el plazo que fijó el gobierno, y vence el 21 de septiembre”.

Lago admitió que no hay margen para oponerse. “Si me preguntás a mí, el decreto es claro -dijo el dirigente-. El bono es obligatorio y no está en el ánimo del sector incumplirlo”, a pesar de que algunas cámaras empresarias han expresado su rechazo.

Sostuvo que desde la Asociación Hotelera sostienen que “el ámbito natural para acordar salarios es la paritaria y no este tipo de decretos, que crean distorsiones”.

Aceptó no obstante que “a nadie escapa que la inflación se disparó con la devaluación y que el impacto sobre los salarios es muy grande”. La hotelería y la gastronomía en esta ciudad emplean a unas 8.000 personas. Una cantidad parecida cumple tareas en empresas de comercio, donde se destacan algunos grandes supermercados y la concesionaria del cerro Catedral, rodeadas de una multitud de micropymes, que también deben pagar el bono, pero con el compromiso del gobierno de concederles una compensación.

Comerciantes con reparos, pagarán

El presidente de la Cámara de Comercio local, Hernán Lagar, dijo que entre los asociados de esa entidad el criterio que predomina es el de alinearse con lo planteado por la Cámara Argentina de Comercio y la Cámara de la Mediana Empresa (Came), que rechazaron el plus otorgado por el gobierno y defendieron el mecanismos de la paritaria.

Lagar dijo que el adicional de los salarios dispuesto por el ministro Sergio Massa “termina siendo injusto, porque había una paritaria aprobada”. Aclaró, sin embargo, que lo van a pagar porque entienden que el decreto no les deja salida.

Entre los comerciantes habría algunos que estudian la posibilidad de eludirlo con un planteo ante el ministerio de Trabajo. Lagar dijo que en su caso particular (es propietario de una cadena de alimento para mascotas) lo abonarán a los empleados con los sueldos de agosto.

Dijo que para las pequeñas empresas que recibirán un reintegro no es tanto el impacto, pero advirtió que muchas “no están en condiciones de financiar al gobierno”, es decir de pagar el bono para cobrar la compensación varios días después.

Insistió, igual que su par gastronómico, en que “el ámbito de discusión está en las paritarias y no se puede modificar salarios por decreto”.

Ante el riesgo de que los empleadores reciban multas si no lo pagan, Lago dijo que el decreto no lo prevé, pero “no quiere decir que no las haya”. Un instructivo difundido ayer por sindicato nacional advierte que las empresas que se nieguen a pagar violarán lo previsto en la ley 25.212 y se exponen a recibir multas que van de los 35.400 a los 236.000 pesos por trabajador.