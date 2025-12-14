La conducción de ATEN cambió de manos luego de 11 años: Fany Mansilla asumió como secretaria general

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) tiene nueva secretaria general. Se trata de Fany Mansilla, quien ayer sábado asumió la conducción del gremio, cargo para el que resultó elegida en los comicios de mayo pasado.

En su discurso, la dirigente hizo mención a la negociación paritaria y realizó un llamado al gobierno provincial para que realice una nueva propuesta salarial camino al próximo año, ya que solo así se podrá garantizar un primer día de clases «con los estudiantes en las aulas».

También apuntó al Ejecutivo nacional, al que responsabilizó por «perseguir derechos y conquistas» de los trabajadores y las organizaciones sindicales.

Mansilla reemplazará a Marcelo Guagliardo, quien el jueves pasado encabezó su último paro provincial como secretario general, cargo que ocupaba desde 2014, cuando inició su segunda etapa al frente de la organización. «Lo mínimos que podíamos hacerle como espacio de conducción era un agradecimiento como este», afirmó su sucesora en el puesto.

La nueva titular del gremio pidió respetar la historia de ATEN y aclaró que, durante su gestión, «no habrá lugar para la violencia«. «Hay lugar para las ideas, para la defensa de los posicionamientos políticos y pedagógicos desde la fraternidad y la escucha», insistió.

«Y los que continúen por ese camino de la violencia, dejaremos que se mueran de hambre. Tenemos una gran responsabilidad y pasa por la defensa de nuestros derechos y nuestras conquistas», lanzó.

Nueva secretaria general en ATEN: «El año todavía no terminó»

Sobre la paritaria 2026, indicó que los docentes de la provincia merecen recibir una «nueva propuesta para discutir en las asambleas». Sostuvo que el Gobierno debe «tener un gesto, no con esta conducción, sino con la comunidad educativa».

«A los trabajadores de la educación no nos da lo mismo estar en la escuela que no; queremos empezar las clases con los estudiantes en las escuelas y en los jardines», dijo y agregó a modo de mensaje al Ejecutivo: «El año todavía no terminó«.

El gremio rechazó las dos propuestas conocidas hasta ahora, la segunda de ellas por medio de sus asambleas. Esta última oferta, que sí fue aceptada por el resto de los sindicatos estatales, consiste en la continuidad de los aumentos por Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el primer semestre del año que viene, junto al pago de una suma extraordinaria de 350.000 pesos y actualizaciones en algunos ítems del salario.

Nueva secretaria general en ATEN: «Con nosotros solos no alcanza»

Mansilla, además, realizó una convocatoria a la «unidad», tanto al interior de ATEN como con las demás organizaciones políticas y sociales de Neuquén.

«Con ATEN solo no alcanza, tenemos que construir unidad con los demás sindicatos, con los demás sectores. Así podremos lograr que el pueblo sienta que el sindicato lo representa». sumó.

La asunción de Mansilla responde a lo que ocurrió en las elecciones gremiales de mayo, cuando la lista del TEP, que representa al actual oficialismo, se impuso por algo más de 400 votos sobre la Multicolor de la oposición. En total votaron más de 12 mil afiliados en aquella ocasión.