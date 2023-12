En la primera semana de gobierno de Milei, el Banco Central compró otros U$S 757 millones

Durante la primera semana de Gobierno de Javier Milei, el Banco Central de la República Argentina acumuló compras por U$S 757 millones de dólares y las reservas internacional subieron a U$S 21.450 millones, tras haber perforado el piso de U$S 20 mil millones.

En la rueda de este viernes, la autoridad monetaria se hizo de U$S 207 millones, según la información oficial.

El dólar en el Banco Nación cerró a $ 801,10 con una operación total por U$S 299 millones.

“Gran parte de estos U$S 299 millones fueron operados sobre el final de la rueda apareciendo algo más de oferta, lo cual permitió comprar al BCRA”, señaló ABC Mercados.

La consultora indicó que “los pagos de importación siguen frenados y se esperan definiciones para los próximos días a fin de aclarar cómo se liberarán los mismos”.

“Respecto a las nuevas importaciones y según las adecuaciones de la com. A 7917 del BCRA, se estima que faltarán todavía unos días para comenzar a ver la aparición de esta demanda, como impacta en el mercado y si le dejará margen de compra al ente monetario”, advirtió ABC Mercados.

Cómo cotizaron las distintas variables del dólar

Por su parte, el dólar promedio en las instituciones bancarias se ubicó en 834,40, mientras que el mayorista culminó en $ 810.

Con estos valores de referencia el dólar tarjeta quedó en $ 1.313,60.

En tanto, el dólar paralelo cayó otros $ 20 y culminó la semana en $ 920 para a compra y $ 970 para la venta.

A su vez, el dólar MEP cotiza al borde de los $ 1.000, mientras que el CCL vale $ 999,53.