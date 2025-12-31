Dólar hoy miércoles 31 de diciembre 2025: cotizaciones oficiales y del blue actualizadas

En la última jornada financiera del año, el dólar oficial mantiene la tendencia alcista registrada en las últimas horas y cotiza este miércoles 31 de diciembre 2025 a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

Tras romper una estabilidad de siete ruedas consecutivas, la divisa minorista promedia los $1.479,28 en el sistema bancario, mientras que el dólar mayorista —referencia clave para el comercio exterior regulada por el BCRA— se ubica en los $1.455.

Con este cierre de ciclo, el mercado monitorea de cerca la brecha cambiaria y el cumplimiento de las bandas de flotación antes del receso por el inicio de 2026.

Cotización del dólar oficial en bancos

Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén

Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL

Cotización del dólar blue

Cotización del dólar tarjeta

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 31 de diciembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este miércoles 31 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones, en el último día hábil del año.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1425 1475 Banco Nación 1435 1485 Banco ICBC 1435 1485 Banco BBVA 1425 1475 Banco Supervielle 1441 1481 Banco Ciudad de Bs As 1425 1485 Banco Patagonia 1430 1480 Banco Hipotecario 1435 1485 Banco Santander 1430 1480 Banco Credicoop 1430 1480 Banco Macro 1430 1489 Banco Piano 1430 1490 Banco BPN 1425 1495

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 31 de diciembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este miércoles 31 de diciembre 2025:

$1.425 para la compra .

. $1.495 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 31 de diciembre 2025

Miércoles 31 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1505 1525

Dólares financieros hoy: contexto de cotización este miércoles 31 de diciembre 2025

En el mercado bursátil, los tipos de cambio financieros operan con una leve presión alcista, reflejando la demanda de cobertura típica del cierre de diciembre. El dólar MEP (o dólar Bolsa), calculado mediante la compra y venta de bonos AL30, se posiciona en los $1.524,10, consolidándose como la opción más demandada por los ahorristas locales.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), herramienta clave para la salida de divisas al exterior, marca un promedio de $1.568,45. Con estos valores, la brecha cambiaria respecto al dólar mayorista oficial se sitúa en torno al 7,7%, un indicador que los analistas siguen con atención para proyectar la apertura de los mercados en el primer trimestre de 2026.

Los dólares financieros operan este miércoles 31 de diciembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.524,10

Dólar CCL:

Apertura: $1.568,45

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles 31 de diciembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.924 en diciembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025

Dólar oficial en diciembre 2025:

Piso de la banda: $923

Techo de la banda: $1.516

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: