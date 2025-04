¿Es devaluación? Qué dijo Luis Caputo con respecto al precio del dólar por la salida del cepo cambiario

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una conferencia de prensa este viernes para explicar el nuevo programa económico, en marco de un nuevo acuerdo con el FMI. A partir de este lunes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) levantará el cepo cambiario para las personas, como así también empezará a implementar un sistema de flotación cambiaria: ¿Es devaluación?

A partir del lunes, el tipo de cambio oficial del dólar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) podrá oscilar entre un piso de $1.000 y un techo de $1.400, con un ajuste mensual del 1% para cada extremo.

De acuerdo a lo que estimó la agencia Noticias Argentina, si la cotización alcanza el techo de forma inmediata, implicaría una devaluación del 23%, mientras que la apreciación cambiaria del dólar sería de casi 30%.

No obstante, el ministro de Economía afirmó que el nuevo esquema «no es una devaluación», ya que el gobierno no está «fijando un nuevo valor del dólar».

Cómo funciona la flotación cambiaria a la que ingresa Argentina

Cuando el dólar se ubique cerca del piso ($1000), el Banco Central comprará divisas, lo que le permitirá acumular reservas.

«La emisión de pesos resultante de las compras de divisas por parte del BCRA no será esterilizada, facilitando la remonetización económica que pueda resultar de aumentos en la demanda real de dinero», detalló el BCRA.

Cuando se acerque al techo ($1400), venderá dólares para contener la presión cambiaria. En ambos casos, sin esterilizar la emisión resultante: una diferencia sustancial respecto al pasado.

Asimismo, el piso tendrá un esquema en donde bajará 1% mensual, como así también el techo incrementará 1%.

«Este calibrado cuidadoso de las bandas cambiarias por parte del BCRA, junto al amplio aporte de recursos líquidos por parte del FMI, anticipa una transición libre de disrupciones en el proceso de desinflación en curso», sentenció el BCRA.

La última vez que se implementó este sistema fue en el año 2018, cuando el dólar hilvanó entre $34 y $44. En aquella ocasión, sin embargo, el Banco Central podía intervenir cuando la divisa toque el techo o el piso.