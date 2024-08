Etchebarne, sobre la planta de GNL en Río Negro: «es bueno que las provincias compitan por atraer inversiones»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el economista Agustín Etchebarne analizó la gestión económica del Gobierno nacional, la coyuntura macro y se refirió a recientes acontecimientos de impacto en Neuquén y Río Negro.

PREGUNTA: El Gobierno optó por el gradualismo en el desarme del cepo, a diferencia de lo que hizo en otros aspectos. ¿Estás de acuerdo?

RESPUESTA: Hay que de mirar el programa del Gobierno en completo. El objetivo está clarísimo que es eliminar la inflación. Lo está logrando, va con un coraje y una convicción tremenda en eliminar las causas de la inflación. Tiene muy claro cuáles son y fue cortando todas las causas de la emisión monetaria y limpiando el balance del Banco Central, que recordemos que heredó una bomba atómica. Se le ha pasado la deuda remanente al Tesoro, que es donde debe estar. El Gobierno apunta a bajar la inflación a “cero como algo”, a llegar a la inflación que tienen los países normales. Por supuesto que hay que eliminar el cepo, que es antiliberal, pero esta parte del programa económico es un programa de saneamiento para manejar la quiebra del Banco Central más que un programa liberal.

P: ¿Cuál es la otra parte del programa?

R: Es el programa de transformación de la Argentina, para cambiar todas las leyes de la Argentina. Entre el DNU 70/2023 y la Ley Bases, que fue adelgazada a un tercio, tal vez tengas un 15% o un 20% de las reformas que quiere hacer el Gobierno. Va a seguir haciendo reformas, va a seguir eliminando gasto público, todos los días van a aparecer cosas. Van a vender cerca de mil propiedades del Estado federal, eliminar organismos y eliminar empleo público. Es un camino que va a continuar durante años, porque no es algo que se puede hacer rápido.

P: ¿Qué cambio real representa para la macroeconomía el traspaso de la deuda del Banco Central al Tesoro?

R: Corta de raíz la emisión. Es sumamente nocivo emitir para pagar deuda. Lo que pasa es que ahora vas a pagar los intereses de la deuda pública como corresponde, con impuestos, lo cual te genera mayor presión en el riesgo país. Hay mayor esfuerzo fiscal que hacer para sostener esta deuda, y eso va a tener un doble efecto. Por un lado la inflación va a bajar más o más rápido de lo que la gente creía, y por el otro lado el riesgo país dejó de caer y tuvo un rebote en el último mes. Para conseguir mayor credibilidad, el Gobierno va a anticipar el pago de los intereses de la deuda del año que viene. Internacionalmente, un país con una deuda grande como la Argentina pero con superávit fiscal, paga una tasa anual de interés de 5%. Nosotros estamos pagando 20% con el riesgo país en 1500 puntos, lo cual hace que la deuda sea impagable. Tenemos que demostrar un ajuste grande. El desafío que tiene hoy el Gobierno es que, además de bajar la inflación, baje el riesgo país.

P: La Justicia de Neuquén dio lugar a una cautelar para suspender la aplicación del impuesto a las ganancias a los estatales provinciales. ¿Qué opinás?

R: Es una avivada, quieren no pagar lo que pagan los demás. Entonces ocultan parte de los ingresos de las personas y dicen “esto no es un ingreso remunerativo” y lo llaman de otra manera. Somos el país de los que se creen más vivos que los demás. Traban las instituciones y se termina perjudicando a todos los argentinos, incluyendo a los propios neuquinos. Neuquén es una provincia muy rica pero que se acostumbró a vivir de regalías, lo cual es muy malo. Hay toda una filosofía nefasta en Argentina que viene desde la estatización del petróleo, el subsuelo debía ser privado. Regalías vienen de “rey”, de cuando los reyes eran los dueños de las cosas. Ahora es el Estado, o los políticos que administran el Estado. Los ciudadanos terminan siendo los siervos de los políticos. Por supuesto que los impuestos hay que simplificarlos y eliminarlos, pero el impuesto a los ingresos es el que muchas veces se utiliza para eliminar a todos los demás. Lo que se suele hacer es desgravar la inversión para multiplicar la riqueza, que las ganancias que se reinvierten en las empresas no paguen impuestos y que paguen cuando se distribuyen utilidades.

P: Desde el Gobierno atribuyen que la decisión de instalar la planta de GNL en Río Negro se vincula a su adhesión al RIGI. ¿Qué mirada tenés del RIGI?

R: Es una transición hacia donde hay que ir, siempre y cuando lo respeten los próximos gobiernos. El problema de la Argentina, que no tenemos seguridad jurídica. Pero el RIGI es espectacular. Les doy el privilegio para las nuevas inversiones porque quiero agrandar la torta. Si agrando la torta, termino recaudando más y puedo bajar el impuesto del resto de las personas. Ahora, hay varios temas. Me parece que es muy legítima la idea de que las provincias empiecen a competir por atraer inversiones, es buenísimo. Es lo que pasa en Estados Unidos: los estados que quieren crecer bajan sus impuestos para atraer las inversiones. Ese es el verdadero federalismo. Nosotros tenemos una propuesta en la fundación Libertad y Progreso para cambiar completamente la coparticipación federal y volver al verdadero federalismo, que es que las provincias no vivan de Nación, sino de sus propios ingresos. Y el propio ingreso es la riqueza que genera en su propia provincia. El gran desafío es salir de esa mentalidad rentista permanente y pasar a buscar eficiencia y creación de riqueza. Pero el problema es que demasiada gente quiere vivir del estado. Cuantos más empleados tenés, más votos cautivos tenés, esa es la lógica de todas las provincias que hay que romper.

PERFIL

Agustín Etchebarne

Agustín Etchebarne es Licenciado en Economía (UBA) y Máster en Desarrollo Económico (I.S.V.E., Italia).

Es profesor de economía en la Universidad de Belgrano y en la ESEADE.

Director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, la más mayor usina de pensamiento liberal en Argentina.

Es autor del libro “La clave es la libertad, el camino de la pobreza a la abundancia”.