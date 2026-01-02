El mercado celebra el arranque de 2026: baja el Riesgo País y sube el Merval en el debut de las nuevas bandas cambiarias 

Así opera el mercado hoy 2 de enero de 2026 el Riesgo País, el Merval, y los ADRs en Wall Street.(Foto: gentileza)

El primer día hábil de 2026 comenzó con buenas noticias para la plaza financiera local. En una jornada marcada por el inicio de otra fase del plan monetario, los inversores reaccionan positivamente: las acciones líderes suben y los bonos soberanos empujan hacia abajo la tasa de riesgo, lo que valida la estrategia del ministerio de Economía de cara a los vencimientos de enero.

El índice S&P Merval avanza un 1,30% en la apertura, alcanzando los 3.092.230 puntos, según los datos recopilados por Rava Bursátil, en el corte del mediodía.

El dato más relevante de la jornada es la baja del Riesgo País. El indicador medido por el JP Morgan registra una caída del -2,50% y perfora el piso de los 560, ubicándose en 557 puntos básicos, el mejor desde el 17 de diciembre de 2025.

Este movimiento alinea las expectativas con el plan oficial de perforar la barrera de los 500 puntos tras el pago de deuda programado para el 9 de enero. Y por el nuevo esquema de bandas cambiarias que arrancó hoy 2 de enero de 2026.

Los ADRs en Wall Street hoy 2 de enero de 2026

En Nueva York, los papeles argentinos muestran una tendencia mixta pero con mayoría de alzas en sectores industriales y tecnológicos, mientras que algunos bancos y energéticas ajustan posiciones.

Las 5 que más suben:

Ternium: +1,32%

+1,32% Globant: +1,30%

+1,30% Corporación América: +1,27%

+1,27% Edenor: +1,12%

+1,12% Irsa: +1,03%

Las 5 que bajan:

Banco Supervielle: -1,27%

-1,27% Central Puerto: -1,03%

-1,03% Cresud: -0,79%

-0,79% YPF: -0,48%

-0,48% Mercado Libre: -0,44%

Nuevas bandas cambiarias 2026

El buen clima de negocios coincide con la entrada en vigencia del nuevo esquema de bandas cambiarias ajustables por inflación. A partir de hoy, el Banco Central dejó atrás el crawling peg fijo del 1% mensual para pasar a un sistema donde los límites de flotación se mueven en sintonía con el IPC (con un rezago de dos meses).

Este cambio de régimen busca darle mayor flexibilidad al tipo de cambio para evitar atrasos y fomentar la acumulación de reservas, con una meta ambiciosa de sumar entre US$10.000 y US$17.000 millones a lo largo de 2026. El mercado parece leer esta «flexibilidad controlada» como una señal de normalización, lo que descomprime la presión sobre los bonos.

La deuda de enero 2026 y el pedido fallido a Santa Fe

Más allá de la calma cambiaria, la hoja de ruta financiera tiene una parada crítica el próximo 9 de enero, cuando vencen 4.200 millones de dólares de deuda soberana. El Gobierno busca evitar el uso de reservas netas para este pago, una necesidad de «caja» que detonó un inesperado cruce político con las provincias.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, rechazó públicamente un pedido del ministro Luis Caputo para ingresar al mercado local unos 800 millones de dólares que la provincia atesora en el exterior. «Los dólares los tenemos afuera y los vamos a ir trayendo en función de las obras. Nación pretendía que los trajésemos ya», disparó el mandatario.

Ante esta negativa, Economía analiza las negociaciones con bancos internacionales (Repo) y empresas energéticas para cubrir el bache de divisas sin tocar las arcas del Central, un movimiento clave para sostener la baja del Riesgo País.