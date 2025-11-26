Los aumentos que se vienen en diciembre 2025: cuánto suben la luz, el gas, los alquileres y más

Diciembre 2025 llega con una nueva ola de aumentos que golpearán el bolsillo de los argentinos. El Gobierno anticipó que el doceavo mes del año traerá subas en alquileres, colectivos, combustibles y otros servicios esenciales. El detalle de los incrementos.

Los diferentes ajustes serán aplicados por el Gobierno, empresas y entidades reguladoras. Se estima que los incrementos en diferentes sectores continuarán ejerciendo presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aumento de alquileres

Según la información brindada, los inquilinos que hayan firmado contratos que se actualizan de manera trimestral tendrán una suba del 6,43% en diciembre.

Los alquileres que se actualizan cada cuatro meses aumentarán un 8,46%, mientras que los acuerdos semestrales se actualizarán un 14,1%. En tanto los contratos con ajuste anual, tendrán una suba que alcanza el 39,2%.

Aumento: colectivos y subte

El aumento en las tarifas del colectivo impactará principalmente en la Provincia y ciudad de Buenos Aires. Se estima que en diciembre suba a los $594 en promedio.

El ajuste correspondería a un aumento aproximado del 4,4% respecto a la tarifa aún vigente.

Por otra parte el subte de Buenos Aires tendrá un valor de $1.207 para aquellos que realicen de uno a veinte viajes mensuales con SUBE registrada.

Aumento gas y luz

Afortunadamente para diciembre no se dispusieron nuevos incrementos en los servicios de luz y gas. Sin embargo las facturas del mes reflejarán los consumos de noviembre que ya incorporan los aumentos aplicados previamente.

Según lo informado el mes pasado, el ENRE aprobó los nuevos valores del Costo Propio de Distribución (CPD), que es el componente de la tarifa que remunera a la distribuidora por su servicio. Por esta razón, los consumos de noviembre, que se comenzarán a pagar en diciembre, se abonarán con un 3,53% más, respecto a octubre, mientras que los usuarios de EDENOR verán reflejado en sus boletas una suba del 3,6%.

Aumento de prepagas

Los planes de salud de las prepagas también tendrán una suba que rondará entre el 2,1% y el 2,5%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país.

La actualización se hará a partir de la inflación pasada que fue del 2,3%, según el Indec.

Según el relevamiento que realizó Infobae, entre las variaciones que se notificaron para este mes, se destacan:

OSDE aplicará una suba del 2,1% y en la Patagonia la actualización será del 2,5%.

aplicará una suba del 2,1% y en la Patagonia la actualización será del 2,5%. Galeno: 2,3%

2,3% Swiss Medical: 2,3%

2,3% Prevención Salud: 2,3%

2,3% Avalian: 2,3%

2,3% Hospital Alemán: 2,3%

2,3% Sociedad Italiana: 2,3%

2,3% Sancor también incrementará sus cuotas un 2,3% solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

con información de infobae