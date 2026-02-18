Cierre histórico | Fate deja de fabricar neumáticos en Argentina: trabajadores despedidos permanecen en la planta y evalúan medidas de fuerza

La empresa Fate, principal fabricante de neumáticos de capitales argentinos, oficializó este miércoles el cierre definitivo de su planta ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando. La firma, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, inició un proceso de liquidación voluntaria tras ocho décadas de actividad en el sector manufacturero.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA) inició un plan de lucha para revertir la decisión.

Los motivos detrás del cierre de Fate en Argentina

En un comunicado firmado por su Directorio, la empresa explicó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”.

Si bien no se detallaron factores políticos específicos, desde sectores allegados a la industria se venía señalando la dificultad de competir con la oferta de productos importados, particularmente los provenientes de China.

La firma destacó su trayectoria como generadora de empleo y su perfil exportador hacia mercados como Europa y Estados Unidos. «Fate es una empresa que durante más de ochenta años desarrolló proveedores locales y contribuyó al entramado productivo del país», reza el texto oficial.

Situación de los trabajadores e indemnizaciones

El cierre conlleva la desvinculación de los 920 empleados que integran la plantilla de la fábrica de Virreyes.

Al tratarse de una liquidación total de activos y no de un proceso de quiebra, la compañía aseguró que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con la totalidad de las indemnizaciones correspondientes por ley, así como con sus compromisos ante proveedores y entidades bancarias.

La salida de Fate representa un cambio estructural en el mercado interno de neumáticos, donde la marca fue pionera en tecnología radial. Con este cese de operaciones, la cadena de valor local perderá a su principal referente de capital nacional, lo que previsiblemente incrementará la participación de marcas internacionales en el abastecimiento del parque automotor argentino.

Cierre de Fate: el gremio no descarta tomar la fábrica de neumáticos y denuncia que la medida es «ilegal»

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, calificó el cierre como «totalmente ilegal» y aseguró que el gremio agotará todas las instancias para que la fábrica vuelva a operar. «No se descarta absolutamente nada», sostuvo el dirigente, quien confirmó que permanece dentro de las instalaciones junto a delegados y operarios en señal de protesta.

Desde el sindicato denunciaron además intentos de represión policial y de detenciones en los alrededores de la fábrica, donde se desarrollan asambleas permanentes. Los trabajadores concentrados en los portones de Virreyes rechazan la liquidación y exigen la continuidad de los 920 puestos de trabajo.

Por su parte, la Policía habló de un intento de toma de la planta. Según detallaron, alrededor de 15 empleados de Fate, entre ellos el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA), Alejandro Crespo, ingresaron al predio “tras realizar un corte sobre el alambrado perimetral, con intenciones de tomar la fábrica”.

Ahora, hay custodia policial en el perímetro para evitar nuevos ingresos.