El consumo de carne vacuna alcanzó su nivel más bajo en 20 años: cuánto cayeron las ventas en enero 2026

La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) publicó su último informe económico mensual que reveló una caída histórica en el consumo per cápita de carne vacuna. Además, también reportaron una contracción en las ventas en el arranque del 2026.

Según el documento, la producción de carne vacuna experimentó una baja de 10% anual y fue de 239 mil tn r/c/h.

Mientras tanto, las exportaciones registraron un incremento del 1% y las ventas al exterior «habrían sido apenas 560 tn r/c/h mayores a las de un año atrás».

De esta manera, las ventas de carne vacuna retrocedieron aproximadamente un 13% de forma interanual en enero de 2026, «siendo equivalente a 182,1 mil tn r/c/h (-27,1 mil tn r/c/h)».

Desde Ciccra informaron que el consumo per cápica promedio de los últimos 12 meses se ubicó en 47,9 kilos por año, lo que implica una reducción del 0,5% comparado con enero 2025 (-0,3 kg/hab/año).

De esta manera, se alcanzó la cifra más baja de los últimos 20 años: en el 2005, había sido de 62,4 kilos por año y desde entonces las pocas veces que se había perforado el piso de los 50 kilos por año fueron en el 2022 (49,9%) y en el 2025 (48,2%).

Con respecto a los precios del consumidor, la cámara explicó que a partir del 2025 la carne vacuna tuvo un incremento general por encima de la inflación.

El informe toma los últimos datos del Indec sobre el IPC ( que marca un alza de 4,4% en la carne en enero 2026) y que de esta manera «se observó una desaceleración en el ritmo de aumento del precio promedio de los cortes vacunos, el cual fue de 3,6% mensual».

Tomando el Gran Buenos Aires, detallaron que el precio promedio del kilo de asado tuvo un alza de 5,6% mensual -tras las subas de 13,5% de diciembre, 13,0% de noviembre y de 5,2% de

octubre- y se ubicó en $ 15.942,0.

Por su parte, «el kilo de cuadril subió 3,3% ($ 18.324,2) y lo mismo ocurrió con el kilo de nalga ($ 18.998,9)».

«Luego se ubicaron la carne picada común (3,1%; $ 8.890,9) y la paleta (2,6%; $ 14.639,0). En tanto, el valor de la caja de hamburguesas congeladas registró un aumento de 6,0% mensual ($ 6.382,0; caja por 4 unidades)», concluyeron.

Con China en baja, Israel y EE.UU. mitigaron la caída en las exportaciones de carne vacuna

Sin considerar las exportaciones de huesos de carne, las ventas al exterior de carne vacuna alcanzaron los 45,5 mil toneladas peso producto en diciembre de 2025, de las cuales más de la mitad se dirigeron a China (55,9%).

Ciccra informó que las exportaciones tuvieron una contracción del 13,8% mensual en diciembre 2025 (-7.261 tn pp) y que de forma interanual la disminusión fue de 3,7%.

En este sentido, señalaron que esta caída se debió a «los ajustes de las compras chinas», que retrocedieron 25,6% mensual y 15,4% interanual.

«En la comparación mensual, también descendieron los envíos a los Países Bajos (-29,7%),

Alemania (-31,2%), Chile (-26,2%), Canadá (-69,1%), Italia (-52,5%) y España (-18,8%)«, sostuvo el relevamiento.

Asimismo, indicaron que esta merma fue recompensada por «las mayores cantidades exportadas a Israel y EE.UU», que fueron de 64,9% (+2,35 mil tn pp) y 115,1% (+3,05 mil tn pp), respectivamente.

En cuanto a los ingresos, la facturación por exportaciones en el último mes de 2025 alcanzó los 321 millones de dólares. De ese número, China generó el 38,6% de las divisas, seguida por Israel (17,8%) y Estados Unidos (15,1%).