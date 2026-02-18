Piden informes en Diputados por un contrato millonario de Cancillería a la asociación que preside la esposa de Sturzenegger

La Cámara de Diputados se convirtió en el escenario de un nuevo frente de conflicto para el Gobierno Nacional. A través de un proyecto de resolución, la diputada Roxana Monzón solicitó al Poder Ejecutivo que brinde explicaciones «urgentes y detalladas» sobre la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para capacitar al personal de Cancillería.

El eje de la polémica radica en que la entidad es presidida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Los detalles de una contratación bajo la lupa

El proyecto de la legisladora nacional pone el foco en la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, la cual aprobó una Adjudicación Simple por Especialidad por un monto total de $114.044.133. El contrato tiene una duración inicial de nueve meses, pero contempla la posibilidad de una prórroga por un período idéntico, lo que duplicaría la cifra comprometida.

Según la documentación que motiva el reclamo, el Ministerio de Relaciones Exteriores justificó el uso de un procedimiento de excepción alegando que la AACI sería el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad de un plan de enseñanza de inglés que se viene desarrollando desde 2018. Sin embargo, la iniciativa parlamentaria cuestiona este argumento, señalando que se trata de un servicio educativo con una oferta sumamente amplia en el mercado, lo que invalidaría la supuesta falta de otros oferentes idóneos.

Conflicto de intereses y falta de competencia

El denominado «Sturzegate» escaló rápidamente debido a los vínculos personales que rodean la adjudicación. El texto presentado en Diputados menciona explícitamente que diversos informes periodísticos confirman que Rouillet preside la asociación beneficiada. Asimismo, se advierte que las propias actuaciones administrativas reconocerían un «vínculo positivo» entre las autoridades de la asociación y el ministro Sturzenegger.

Ante esta situación, Monzón exige que el Gobierno remita el expediente completo, los fundamentos técnicos y jurídicos de la contratación y, fundamentalmente, si se realizaron estudios comparativos previos. El proyecto subraya que el mecanismo utilizado «restringe la concurrencia y la competencia», un punto sensible para una gestión que embandera la transparencia y la libre competencia como pilares.

El contraste con el ajuste fiscal

Otro de los puntos centrales del reclamo parlamentario es la contradicción discursiva. En un contexto donde el Ejecutivo sostiene de forma constante que “no hay plata” y aplica fuertes recortes en áreas sensibles del Estado, el gasto de más de 114 millones de pesos —imputado ya al presupuesto 2026— genera ruido interno y externo.

La resolución busca arrojar luz sobre los criterios de selección en un área donde, según la oposición, no existe una especificidad técnica que justifique evitar una licitación pública abierta. «Es imperativo garantizar el acceso público a los montos y fundamentos de esta contratación», concluye el pedido de informes que ya circula en la Cámara Baja.