Fernando Marull: «La dolarización no está archivada»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, uno de los economistas más influyentes de la actualidad hace un análisis de la política fiscal y cambiaria del Gobierno. Asimismo, se refirió a la importancia estratégica de las obras energéticas y explicó por qué la dolarización podría ser el desenlace de la política económica nacional.

PREGUNTA: ¿Qué evaluación hacés del acuerdo con el FMI?

RESPUESTA: El acuerdo con el FMI se acomoda al plan Milei. Son las medidas que está tomando el Gobierno y las nuevas metas se van a acomodar al plan, que serían el ajuste fiscal, eliminar el uso de la maquinita y los excesos de pesos, y recuperar reservas. Aquí la nueva meta es que las reservas netas negativas vayan a un número cercano a cero. Además el FMI se subió al plan de desregulación y reformas promercado que viene proponiendo Milei, y hace un desembolso de U$S 4.700 millones para despejar un poco los vencimientos de acá hasta abril.

P: El miércoles el ministro Caputo dijo que si la Ley Ómnibus no se aprobara, las medidas a tomar serían incluso más duras. ¿Qué imaginás que puede suceder en caso de que la ley no prospere?

R: La Ley Ómnibus engloba medidas fiscales, en materia de aumentos de impuestos, reversiones de bajas de impuestos y bajas de gastos. También la movilidad jubilatoria y las tarifas. Milei busca hacer un ajuste de cinco puntos, que es duro, pero Argentina no tiene financiamiento, nadie le presta, entonces el objetivo es buscar que el fisco ahorre plata y no pida más. Ese es el mensaje. Y bueno, si no aprueban las medidas, las consecuencias serían eventualmente algunas subas de impuestos, o mayores bajas de subsidios que van a ser mayores subas de tarifas. Es básicamente mayor ajuste por el lado clásico, más recortes y más agresivos.

P: El presidente del Banco Central señaló que no hay meta de agregados monetarios o de inflación. ¿Es suficiente el ancla fiscal para controlar las variables macroeconómicas?

R: Es ambiciosa la herramienta. Normalmente son varias herramientas las que usa un plan de estabilización. Se suele usar el ancla fiscal, la tasa de interés, los agregados monetarios… Es un cambio bastante radical. Es difícil porque necesitás que el Congreso te apruebe las leyes y, si no te aprueban, se te puede desanclar el plan económico. Pero si se aprueba la Ley Ómnibus y Argentina empieza a mostrar un superávit fiscal ya en enero, febrero y marzo, va a ser una señal muy positiva para la economía, para calmar las expectativas y las variables principales que son el dólar, la brecha, la inflación y, eventualmente, vamos a ver una recuperación de la actividad.

P: ¿Es posible una nueva devaluación teniendo en cuenta la aceleración de la inflación y el crawling peg a una tasa del 2%?

R: En la consultora no lo vemos como nuestro escenario principal, la verdad que no. Vemos que hay plan de ahorro fiscal y que va a haber dólares por la cosecha, son dos variables muy fuertes. Y va a aparecer no solamente el agro, sino también Vaca Muerta, también va a aportar para que el sector energético pueda mostrar un superávit. También la minería, las regiones del norte también van a aportar sus dólares, al igual que el turismo y los servicios del conocimiento que empiezan a exportar ahora a un dólar oficial, a diferencia de antes, porque ya la brecha se achicó. Todo esto acota bastante la probabilidad de otro salto cambiario.

P: En este marco de paralización de obra pública, ¿qué opinás que debe hacerse con la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del Gasoducto Norte?

R: Considero que son claves esas obras, no se pueden frenar, son una política de estado. La reversión para las provincias del norte es clave, no solamente porque Bolivia no manda más gas sino también por todo el desarrollo minero de Salta, Jujuy y Catamarca. Y sobre el Gasoducto Néstor Kirchner, fue muy costoso no tenerlo, que el gas de Vaca Muerta no se pueda enviar al resto del país. Teníamos que estar importando gas licuado, fue un tremendo error estratégico a nivel de política energética. Por eso una medida clave es no frenar ese tipo de inversiones estratégicas.

P: ¿La dolarización está totalmente archivada?

R: No, no está archivada. Todavía no se sabe cómo va a ser el switch de este plan de estabilización a una dolarización. El plan de estabilización actual busca eliminar los excesos de pesos y que vuelva a haber dólares en Argentina. O sea, revertir la ecuación que veníamos teniendo, que es muchos pesos y pocos dólares. Ahora se busca tener dólares y pocos pesos. Una vez que más o menos esté estable esa situación, es probable que se vaya a algún tipo de unificación cambiaria, a una normalización de la macroeconomía como cualquier país vecino. O incluso, que eventualmente vayamos a una etapa de dolarización. Pero recordemos que para una dolarización hace falta financiamiento, porque todavía hay pesos y hay que comprarlos. Alguien tiene que prestar esos dólares para dolarizar los pesos a un dólar de mil más o menos. Los pesos siguen siendo casi U$S 25 mil millones, siguen estando ahí más allá de que hoy en día se estén pasando de las Leliqs a deuda del Tesoro, y de que se vayan licuando en términos del PBI. En términos de dólares, siguen estando ahí.

Fernando Marull

– Economista egresado de la UCA (Universidad Católica Argentina) con un Posgrado en la Universidad de Buenos Aires especializado en Macroeconomía y Mercados Financieros.

– Fue economista en el Ministerio de Hacienda de la Nación [2017-2019].

– Se desempeñó como Portfolio Manager del Banco Itaú Argentina y Chile (MCC), con foco en activos de Argentina y América Latina.

– Dictó clases de economía y finanzas en la UBA y UADE.

– Lidera la consultora FMyA.