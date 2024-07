Fibra de vicuña: por qué es un producto tan codiciado y cuáles son las claves para el agregado de valor local

Las vicuñas son animales silvestres, cuyas poblaciones se concentran en las provincias argentinas de Jujuy, Salta y Catamarca. El aprovechamiento de su fibra y consolidación de un mercado se encuentra en desarrollo en la Argentina. Por esa razón, es importante conocer los atributos y performance textil de esta fibra, tan valorada a nivel mundial.

La fibra de vicuña es la más fina y suave de las fibras animales utilizadas en la industria textil. Debido a su altísimo valor y los limitados volúmenes producidos a nivel mundial la fibra de vicuña ocupa un nicho de mercado donde solo unas pocas empresas tienen la experiencia y la capacidad tecnológica para transformarla en exclusivas prendas de lujo y productos suntuarios, de alta gama.

Según Diego Sacchero – responsable del laboratorio del INTA– la transformación textil de fibras animales incluye varios pasos, entre los cuales el descerdado es un proceso clave e indispensable para los vellones de doble capa, como los de las cabras productoras de cashmere o los de camélidos sudamericanos silvestres (CSS) como la vicuña y el guanaco.

Frente a este contexto y en el marco de una cooperación público-privada, el Laboratorio de Fibras Textiles de INTA (Bariloche) y la empresa Textil de Los Andes SA (Catamarca) aunaron esfuerzos y capacidades para llevar adelante una investigación sobre los rendimientos al descerdado de fibra de vicuña.

“Había publicaciones científicas internacionales sobre los rendimientos textiles de cashmere, pero no de vicuña.” Diego Sacchero – responsable del laboratorio del INTA–.

El descerdado consiste en la separación mecánica de las fibras gruesas y usualmente más largas, que se consideran contaminantes si permanecen mezcladas con las fibras finas y cortas de alto valor textil. También permite separar parte de las partículas extrañas como materia vegetal, polvo y caspa que se encuentran entremezcladas con las fibras valiosas. “Este proceso también ayuda a desarmar aglomeraciones y cúmulos de fibras, contribuyendo posteriormente a la obtención de hilados más homogéneos y regulares, de mejor calidad”, explicó.

Para el estudio se usaron vellones de vicuñas proveniente del INTA Abra Pampa – Jujuy– ubicado a 3.507 msnm. “Los animales fueron esquilados bajo la supervisión del organismo provincial de control, quien evalúa el cumplimiento de normas de bienestar animal y otorga certificados para lograr la trazabilidad total de la fibra hasta el producto final (ponchos, ruanas, etc)”, aclaró Luciano Galfione, gerente de Textil de Los Andes, una empresa totalmente integrada desde la fibra, pasando por la hilandería, tejeduría, hasta el producto terminado donde se fabrican prendas de lujo con la marca Manos Andinas.

El trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de la textil en Catamarca y las muestras fueron analizadas en el laboratorio de Bariloche. Se evaluaron las fibras de vicuña sometidas al proceso de descerdado para determinar su rendimiento industrial y características de calidad incluyendo diámetro y longitudes de fibras, contenido remanentes de fibras gruesas. “Se compararon las fibras antes y después del descerdado, identificamos un alto grado de eficiencia en la separación de los pelos gruesos -indeseables- presentes en la materia prima. El contenido inicial de fibras gruesas se redujo significativamente, obteniéndose vicuña descerdada con 99% de pureza”, explicó Sacchero. El rendimiento de fibra de vicuña descerdada de primera calidad fue del 73,5%, con un 2,3% adicional de vicuña de segunda calidad, del reprocesamiento de subproductos.

Al mismo tiempo, se refirió al artículo publicado en la revista científica The Journal of The Textile Institute: “Existían publicaciones científicas internacionales sobre los rendimientos textiles de cashmere, pero no de vicuña. Es la primera vez que se publican este tipo de datos, es información valiosa para el sector productivo y el desarrollo de la industria textil de camélidos en Argentina. El procesamiento textil de las fibras de CSS esta escasamente documentado.”

De acuerdo con los investigadores, los resultados de este estudio pueden orientar mejoras en los protocolos de procesamiento de vicuña a través de más información sobre los atributos de calidad de la materia prima, estricto control de las condiciones ambientales en las plantas de descerdado, agregado de aditivos a la materia prima y especificaciones diversas en la configuración de la máquina.

En la Argentina es necesario generar conocimiento e información sobre tecnologías de productos y procesos para la transformación y agregado de valor textil incluyendo al descerdado, hilado y tejido en CSS. Esta brecha dificulta o retrasa el desarrollo de propuestas nacionales de innovación en la transformación textil de fibras suntuarias y el agregado de valor local. “Estos datos son de gran importancia para mejorar el conocimiento actual del descerdado de la fibra de vicuña y la línea de base para los pasos siguientes en su transformación industrial”, concluyó Sacchero.