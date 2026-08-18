Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su domicilio en Bariloche

La Policía de Río Negro solicita colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Sofía de los Ángeles Rainao.

La Policía de Río Negro solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Sofía de los Ángeles Rainao, de 43 años, quien se ausentó de su domicilio durante la mañana de este martes.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda de Bariloche. Al momento de ser vista por última vez, la mujer vestía buzo negro, pantalón negro y lentes rojos.

Según la información difundida por la Policía, Rainao es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene ojos marrón claro, cabello lacio castaño y tez blanca.

La mujer se retiró de su domicilio a bordo de una Ford EcoSport gris, dominio IKM 233, que posee estribos cromados.

Desde la Policía solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique con las autoridades para contribuir con la búsqueda.

En redes sociales comenzaron a compartir esta imagen para que la comunidad de Bariloche y zonas cercanas esten al tanto de la búsqueda.