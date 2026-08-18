Comarsa irá a juicio por contaminación peligrosa en Neuquén

El juez de garantías Juan Manuel Kees confirmó que los tres acusados por los delitos de contaminación peligrosa para la salud irán a juicio por el basurero petrolero que dejó Comarsa en el Parque Industrial Neuquén. Más de un centenar de testigos fueron aceptados, entre los que hay varios funcionarios, aunque no estarán ni el Ceo de YPF, Horacio Marín, ni los ex gobernadores Jorge Sapag y Omar Gutiérrez, como lo solicitó un defensor.

La resolución se conoció hoy pasadas las 14. La sala contó con el acompañamiento del público y solo uno de los imputados estuvo presente. Los otros dos, siguieron la definición del juez de garantías, por videoconferencia. Ninguno se puede nombrar o identificar por una resolución anterior del juez Ravizzoli

«A mi criterio y con la simpatía que tengo por los juicios por jurado, no tengo la facultad para definir» que el juicio tenga esta modalidad, dijo Kees, al no hacer lugar al pedido de la fiscalía especializada en delitos contra el ambiente, para que el proceso oral y público se lleve a cabo con un jurado popular. Recordó que la pena máxima prevista por los delitos que se eleva a juicio será de 10 años, en tanto recordó que la fiscalía adelantó que pedirá más de tres según la responsabilidad de cada uno de los imputados.

Kees sostuvo que será por un tribunal colegiado y que la participación ciudadana se dará a partir de la asistencia del público, y la intervención de las querellas como la APDH, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y en el caso de la intervención que se lleva a cabo en paralelo en el Tribunal Superior de Justicia, de la figura de amicus curiae del INECIP y la Fundación Ambiente.

La Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina es denunciante y una de las querellas (foto Emiliano Ortiz)

Kees rechazó el pedido de sobreseimiento de los dos gerentes que actuaron entre el 2013 y el 2016 en la empresa Comarsa.

Fundamentó que no sólo se trata de su posición dentro de la empresa, sino que mientras estuvieron en funciones tuvieron reuniones con las autoridades provinciales, negociaron contratos con YPF y la fiscalía probó la participación efectiva en la inadecuada gestión de los residuos peligrosos que fueron vertidos sobre el suelo.

«Se recibió constantemente material que no estaban tratando» y «participaron del hecho punible» junto con el dueño de la empresa, dijo el juez, por lo que consideró «correcta la calificación legal para elevar la causa a juicio» aunque luego en el proceso se definirá qué participación le cupo a cada uno.

Funcionarios entre los testigos

De los 91 testigos que ofreció la fiscalía, accedió a la mayoría, salvo algunos casos puntuales por «redundantes» y un profesional contador que consideró que su testimonio podría ir en contra del secreto profesional que debía guardar.

Concedió que se convoque a los funcionarios de primera línea de la subsecretaría de Ambiente de la provincia, también del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), de la municipalidad de Neuquén y una especialista de Medio Ambiente, pero no admitió, por considerar que sus aportes serían «de hechos públicos y notorios», la citación a los ex gobernadores Jorge Sapag, Omar Gutiérrez y al Ceo de YPF, Horacio Marín.

La fiscalía a la expectativa del inicio del juicio

«Soy un convencido de que este tipo de casos tiene que ser juzgado por un jurado popular, por la participación ciudadana; el juez, con un criterio legal, estableció que debe ser con jueces profesionales», dijo el fiscal Breide Obeid. Agregó que «lo más importante es que se llega a juicio, tenemos la esperanza luego de tantos años de investigación, llegar a esta instancia», dijo.

Después de seis años de investigación, el fiscal en jefe llegó a la instancia de elevación a juicio por contaminación peligrosa (foto Emiliano Ortiz)

Sobre los sobreseimientos que dictó por defraudación a los tres acusados, el fiscal dijo que «la materialidad del hecho está probada. En el avance de la investigación vimos un montón de delitos que por el paso del tiempo del 2014 al 2020 con la formalización de la denuncia, estaban prescriptos como la presentación de balances falsos y la figura que subsistía era la de fraude, pero el juez entendió que no había elementos suficientes», explicó

Recordó que el TSJ debe resolver antes del 5 de noviembre el pedido de las defensas para que se les otorgue una probation a los tres imputados y no se haga el juicio.

Los defensores ofrecieron que no se haga el juicio a cambio de tres años de buena conducta, quitar la montaña de lodos empetrolados del Parque Industrial Oeste y Distrito 6 y la entrega de equipamiento para el hospital regional.

El material contaminante en las 17 hectáreas del Distrito 6

La acusación se lleva a cabo por contaminación peligrosa para la salud, además de la ocupación ilegal del terreno municipal (donde debía pasar la calle Soldi) con los residuos peligrosos donde la municipalidad preveía la conexión de servicios para el D6, donde se desarrollan más de 400 lotes con servicios.

Los nexos para los servicios de los loteos en el D6, fueron diseñados por lugares que ocupó ilegalmente Comarsa con barros (foto archivo Oscar Livera)

«La cooperativa había pedido a Comarsa pasar una serie de servicios por abajo y le dije que no era viable: aquí en el juicio el mismo dueño de la empresa confirmó que no sabe cuánto hay para abajo enterrado, pasar cañería por ahí es un riesgo, no solo para el predio sino para los habitantes que van a vivir ahí», reafirmó.

Breide insistió que hasta que no se retire el material de la superficie, que es lo que se está realizando, no se podrá conocer la dimensión de la zona de la barda que está contaminada, ya que hasta 1,5 metros de profundidad, en febrero, se encontró el mismo tipo de material peligroso del que se está transportando a Añelo, por estar visible sobre los paredones de contención.

«Sabemos que dentro de las 17 hectáreas está contaminado, la dimensión se sabrá cuando retiren los contaminantes de la superficie, que es lo que se está haciendo, y se hagan las excavaciones. No hay ningún estudio sobre las napas. La persona que hizo el estudio de impacto ambiental para la municipalidad nos dijo que hizo un informe a partir de que se le aseguró que Comarsa ya no iba a estar y sobre éso, hizo el informe; a partir de que Comarsa sigue ahí, el informe es diferente», explicó.