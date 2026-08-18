La Vuelta al Valle de ciclismo ya confirmó su fecha para su 83° edición

La 83° Vuelta al Valle será del 8 al 15 de noviembre. (Foto: Archivo Andrés Maripe)

La 83° edición de la Vuelta al Valle de ciclismo ya tiene confirmada su fecha y nuevamente se llevará a cabo, como es habitual, en el mes de noviembre.

La prueba será del 8 al 15 de noviembre con comienzo y cierre en la ciudad de Allen. La Comisión Central Organizadora (CCO) informará en los próximos días el detalle de cada etapa.

De acuerdo a las fechas anunciadas, la 83° edición contaría con una etapa más que el año pasado. En el 2025 se realizó del 10 al 16 de noviembre, de lunes a domingo.

En este caso, al ser del 8 al 15, abarca de un domingo a otro. El 8 sería el prólogo con la presentación de los equipos y a partir del lunes 09/11, la primera etapa.

Se estima que uno de los cambios sea la etapa de Fernández Oro a Allen que el año pasado no se pudo completar por una serie de caídas provocadas por el mal estado de la Ruta 65.

El último ganador de la Vuelta al Valle fue el sanjuanino Leandro Velárdez del equipo JC Competición. Anderson Maldonado y Gerardo Tivani completaron el podio en la general.