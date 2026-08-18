Mantienen en prisión a los presuntos autores de un violento asalto en El Bolsón

Cuatro sujetos que están acusados de atacar a golpes a un hombre de avanzada edad en una calle céntrica de El Bolsón para robarle el celular continuarán en prisión preventiva, según lo resolvió el juez de Garantías Ricardo Calcagno, quien atendió el pedido de la fiscalía para extender la medida cautelar hasta la audiencia de formulación de cargos, que podría realizarse la semana próxima.

Pablo Riffo, Roberto Riffo, Manuel Allapan y Cristian Chaves están acusados de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda. El asalto tuvo lugar el 16 de julio en El Bolsón, en horario nocturno. La víctima, quien padece una enfermedad cardíaca, quedó atemorizada, debió “cambiar sus rutinas” y demanda acompañamiento permanente, según dijo la fiscal Yamila Vera. Esa situación fue decisiva para definir la prórroga de las prisiones preventivas, que los imputados cumplen en la comisaría 12.

Durante la audiencia realizada en la mañana de hoy de manera remota dos de ellos quisieron intervenir para “aportar prueba” y dijeron que los hechos no ocurrieron como fueron descriptos hasta ahora, pero el juez les aclaró que no es el momento y que podrán hacerlo a través de su defensor en el control de acusación.

Las razones no cambiaron

La fiscal Vera dijo que los recaudos expuestos hace un mes y validados por los jueces Calcagno y Laurence para dictar las medidas cautelares de mayor severidad se mantienen vigentes. La víctima es un comerciante, quien circulaba en bicicleta cuando fue emboscado y agredido a patadas y puñetazos por quienes lo despojaron además de su celular, lo cual quedó grabado en cámaras de seguridad. Dos de los sujetos fueron detenidos de inmediato y los otros dos en días posteriores.

La fiscal aseguró que continuaba el “riesgo de entorpecimiento” de la investigación y que era indispensable mantener los cuatro presuntos ladrones privados de su libertad “para asegurar los fines del proceso”, en razón de que hay “un testigo primordial que debe ser resguardado”. Dijo que viven cerca y todos se conocenñ. Y que los padres de Allapan, uno de los imputados, en fecha reciente increparon a la pareja de la víctima y lo culparon de que su hijo esté preso. El hombre confesó tener miedo “y ya lo dejó en claro en cuatro declaraciones”, sostuvo Vera.

El abogado defensor Nelson Vigueras no se opuso a la continuidad de la prisión preventiva y dijo que trabaja junto a la fiscalía en un posible juicio abreviado. El juez Calcagno, ante la falta de controversia, falló por mantenerlos detenidos, en razón de que “se debe proteger la investigación” y para evitar que el hombre agredido “sea influenciado en su ánimo”.