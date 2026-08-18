Con la renovación de Albon en Williams, cómo quedó el mercado de pases en la F1 para 2027

El mercado de pases sigue moviendo sus piezas y generando expectativa constante de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1, que este fin de semana reanuda la acción del presente campeonato con el Gran Premio de los Países Bajos.

La última información oficial al respecto se conoció hoy y tiene que ver con la renovación del tailándés Alexander Albon en la escudería Williams, donde compartió equipo con el argentino Franco Colapinto en la parte final de 2024.

El experimentado piloto, que llegó a Grove en 2022 (es el piloto con más GP disputados en la historia del equipo), aseguró su continuidad al menos por el próximo año, cosa que todavía no ocurrió con el español Carlos Sainz, quien en las últimas horas puso un manto de duda sobre su futuro.

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Today we’re confirming that Alex Albon will continue racing with us in 2027, extending his long-term commitment to the team. Tap here to find out more: https://t.co/BasROB67p7 pic.twitter.com/1YkxrIeqgO — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) August 18, 2026

Con él ya son once los pilotos que continuidad asegurada en la F1: Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren; Charles Leclerc y Lewis Hamilton en Ferrari; Max Verstappen en Red Bull; Pierre Gasly en Alpine, el mencionado Albon en Williams, y Sergio Pérez y Valtteri Bottas, en Cadillac.

Es decir, todavía hay trece butacas sin confirmarse oficialmente para el próximo calendario, incluyendo la del argentino Colapinto en Alpine.

El pilaerense está a la espera de asegurar su lugar para el año que viene, anuncio que, según especialistas, podría llegar desde Alpine en cualquier momento. El argentino, de muy buenas actuaciones, llega a la parte más importante de la temporada con chances concretas de continuar junto al protagonista francés.

En el caso de Mercedes, la historia se encamina a una renovación casi segura del inglés George Russell y el italiano Kimi Antonelli, ambos con contratos a largo plazo. Pero al no existir anuncio oficial del team, en el radar figuran todavía como «no confirmados».

En Aston Martin mucho se especuló con una posible salida del español Fernando Alonso, ante el bajón competitivo que el equipo mostró este año. El asturiano tiene contrato hasta fines de 2026, en tanto que el canadiense Lance Stroll, si bien tiene contrato multianual, aún no confirmó su continuidad.

En Haas, tanto el francés Esteban Ocon como el británico Oliver Bearman están en una situación similar. Aunque, en el caso del joven Bearman, Ayao Komatsu, director del team norteamericano, aclaró que su vínculo contempla opción para 2027.

En Racing Bulls las confirmaciones dependerán de cómo se resuelva la elección de la segunda butaca en Red Bull, dado que el francés Isack Hadjar todavía no aseguró su lugar como compañero de Max Verstappen. De todos modos, el neerlandés, otro con contrato multianual, todavía no dio el «Ok» definitivo para el año que viene.

Por último, Audi vive una situación similar a las mencionadas anteriormente. El alemán Nico Hülkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto firmaron contratos multianuales, pero el equipo no hizo pública la duración exacta. Por eso, desde el punto de vista oficial, sus dos butacas todavía aparecen como pendientes de confirmación.