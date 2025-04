Fin al cepo cambiario: qué pasa con el dólar turista y las compras con tarjetas en el exterior.

El viernes desde la Casa Rosada, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dio inicio a una nueva fase del programa económico que incluyó el fin del cepo cambiario. Acá los detalles sobre qué pasa con el dólar turista y las compras con tarjeta en otros países.

El comunicado oficial del Banco Central de la República Argentina, en el que se anuncia el fin del cepo cambiario, establece que las percepciones se mantendrán en el caso del dólar turista o las compras con tarjeta en el exterior. Lo que si cambiará es el valor de estos tipos de cambio que dependerá de cómo “flote” el dólar oficial dentro de las bandas cambiarias.

En el caso de compras con tarjeta en el exterior o consumos turísticos, el tipo de cambio aplicable depende del valor del dólar oficial. A ese valor, hay que sumarle la percepción impositiva del 30%. Por lo tanto, se calcula de la siguiente manera:

Precio final en pesos = Precio del dólar oficial del día + Percepción impositiva (30%)

Cuántos dólares puedo comprar en efectivo y cuántos a través del homebanking tras el fin del cepo cambiario

Según detalla el comunicado, hay una serie de requisitos para quienes quieran comprar dólares: «La operación se curse con débito en cuenta del cliente en entidades financieras locales o el uso de efectivo de moneda local por parte del cliente no supere el equivalente a US$ 100 en el mes calendario en el conjunto de las entidades y por el conjunto de los conceptos señalados”.

Este apartado generó confusión debido a que se interpretó que el límite de compra mensual disminuía de US$200 a US$100, cuando en realidad el límite de US$100 sólo aplica a las compras de dólares con pesos en efectivo en sucursales bancarias. Esto fue confirmado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Para la compra de divisas por homebanking no rige el límite de US$ 100 mencionado en la comunicación, ni el límite de US$ 200 vigente hasta ayer.

Con información de Chequeado.com