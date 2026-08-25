Ganancias: vuelven a prorrogar la declaración jurada y el primer anticipo de 2026

El gobierno oficializó esta mañana una nueva prórroga en los vencimientos de Impuesto a las Ganancias para 2026. El telón de fondo de la decisión es el debate legislativo de la nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, que tendrá lugar este miércoles en la Cámara de Diputados.

Mediante la Resolución 5890/2026 publicada esta mañana en el Boletín Oficial, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los nuevos plazos, que se extienden hasta el 22 de septiembre para la declaración jurada y hasta los días 14, 15 y 16 de septiembre para el primer anticipo de 2026. El vencimiento para el pago del saldo de la declaración jurada no obstante, ya tuvo lugar el pasado 27 de julio.

La decisión del organismo recaudador obedece a la solicitud de los colegios profesionales de ciencias económicas. Las entidades que nuclean a los contadores señalaban lo inadecuado del vencimiento originalmente pautado para este jueves 27 de agosto, apenas 24 horas después del debate en Diputados sobre la nueva versión de Inocencia Fiscal.

Dato 22/9 La nueva fecha establecida para las declaraciones juradas de Ganancias correspondientes al año 2026.

En efecto, las modificaciones a la ley originalmente sancionada en diciembre de 2025 y reglamentada en febrero de este año, podrían incluir modificaciones sustanciales al régimen simplificado de Ganancias. Por consiguiente, esos cambios alcanzarían al ejercicio 2026, y se requiere un plazo prudencial para revisar las declaraciones juradas correspondientes.

«El próximo 26 de agosto la Cámara de Diputados de la Nación dará tratamiento al proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, Régimen de ‘Inocencia Fiscal‘ (modificación de la Ley N° 27.799)», expresa el memo que ARCA hizo circular esta mañana entre los profesionales de todo el país. .

«Distintas asociaciones profesionales en Ciencias Económicas, solicitaron a esta ARCA una nueva prórroga», indica el comunicado oficial y señala la posibilidad de que los cambios introducidos por el Congreso modifiquen las declaraciones del presente año: «Asimismo, manifestaron el interés de adhesión de contribuyentes potencialmente alcanzados por la reforma y la necesidad de conocer la normativa aplicable«.

¿Qué cambia con Inocencia Fiscal II?

Entre los cambios que podrían introducirse en el debate legislativo, sobresalen tres. En primer lugar se modificaría el umbral para el ingreso de las personas humanas al régimen simplificado.

Segundo, se modificaría el criterio de «discrepancia significativa» en las declaraciones juradas, a fin de cuidar la presunción de exactitud de parte de ARCA.

Y tercero, se establecería un nuevo mecanismo para sostener el «tapón fiscal», con la posibilidad de presentar una declaración jurada rectificativa en los casos en que ARCA detecte y certifique una discrepancia significativa.