Hernán Letcher: «El ingreso al BRICS puede hacer menos relevante el endeudamiento con el FMI»

En diálogo con Pulso, el economista Hernán Letcher analizó la coyuntura económica argentina y dio su visión sobre las novedades recientes.

PREGUNTA: ¿El salto devaluatorio fue una respuesta al resultado electoral o una exigencia del FMI?

RESPUESTA: Es una extorsión del Fondo, lo dijo Massa. Nosotros veníamos diciendo que este acuerdo le daba poder al FMI y que iba a significar una pistola en la cabeza de la economía argentina. El Fondo hizo uso de esa herramienta en el marco del proceso electoral. La extorsión reside en que si no devaluabas, no te daba los US$ 7.500 millones. Y encima ganó un candidato que propone dolarizar, imaginate lo que hubiese significado un comunicado del FMI diciendo que no le daban la plata a la Argentina. En términos financieros hubiese sido de una tensión enorme. Gracias al resultado electoral y a la extorsión previa, lograron que se concretara esa devaluación.

P: La devaluación tiene un fuerte costo social pero al mismo tiempo las reservas están en niveles muy bajos.

R: Con la devaluación consumada vos tenés dos objetivos: uno es acumular reservas y el otro reducir la brecha. Con el primero te fue bastante bien pero el segundo no lo cumpliste 100%, aunque no es menos cierto que lograste controlar la brecha. En términos sociales, el impacto inflacionario lo vas a tener. Una parte de ese impacto ya se había producido por el dólar maíz, que en la primera quincena de este mes aumentó la carne en mostrador un 17%, y por el impuesto PAIS. Sobre esa medida se montó además una operación oligopólica, en que las remarcaciones de grandes empresas fueron absolutamente disociadas de la alícuota y la porción importada sobre el producto.

P: ¿Qué proyecciones hacen desde el CEPA de la inflación de agosto y septiembre?

R: No voy a mencionar un número. Agosto va a tener el impacto del incremento del precio de la carne, del impuesto PAIS, de la devaluación y de las tensiones cambiarias. Se va a modificar la curva, habías tenido dos meses de inflación a la baja y el último mes con niveles similares al de junio. En septiembre puede tener una baja relativamente pronunciada, sostenida en que el tipo de cambio se va a mantener en $350 y en los acuerdos de precios bastante más generalizados que los que tenías, topeados en 5%.

P: La actividad económica sigue cayendo, pero el sector agropecuario ya no es el único que se contrae. ¿A qué se debe?

R: Pero es comparación interanual, si tuviste un incremento de esas actividades en el mismo mes del año anterior, es probable que la relación te muestre esos efectos. Si bien hay una inclinación a la baja en el nivel de actividad, si me preguntabas en enero te hubiese dicho que el escenario iba a ser mucho más adverso.

P: ¿Por qué habrías dicho eso?

R: Porque la sequía no solo tiene efectos sobre el agro, sino que atraviesa a prácticamente toda la economía. Si no tenés US$ 20.000 millones, la industria que demanda dólares se va a ver afectada. Llama la atención es que no haya caído de manera sensible. Hubo políticas activas para sostener el nivel de actividad. Y hay un dato que me llama la atención que es que a la par de esta caída de la actividad hay generación de puestos de trabajo registrados desde hace meses. Esto tiene que ver con que los sectores que cuidás son los que generan empleo.

P: ¿Qué trascendencia tiene el ingreso de Argentina al BRICS en términos económicos?

R: Lo más importante es que la Argentina, en un mundo multipolar, puede tener vínculos con países en vías de desarrollo que pueden significarle un oxígeno en momentos en que se encuentra fuertemente endeudada con el FMI. O sea, si gana Massa y tenés un proyecto que pretende sostener la producción, acumular reservas o incrementar las exportaciones, que identifica a la economía bimonetaria como el problema principal, el ingreso al BRICS puede permitir un financiamiento alternativo para atender parte de esos problemas y para que el endeudamiento con el FMI sea menos relevante. No vaya a ser cosa que el FMI se ponga tan estricto como para que a la Argentina tal vez le convenga acordar con China, Brasil o el BRICS para darse vuelta y pagarle al FMI. No se va a desendeudar pero va a cambiar el acreedor.

P: El beneficio sería evitar los condicionamientos del FMI más que un menor costo del financiamiento propiamente.

R: El discurso de que el FMI es barato es una huevada importante. Raya la irresponsabilidad negar que el FMI te impide hacer política fiscal y monetaria, y que te está extorsionando todo el tiempo con la acumulación de reservas, incluso cuando reconoce que el efecto de la sequía es brutal. Negar que eso es un problema tremendo para la economía argentina y decir que lo importante es la tasa de interés que te cobra, es un sinsentido, es poner el carro adelante del caballo. No digo que la discusión de la tasa sea menor, sino que hay un elefante adelante tuyo y no ves el elefante.

P: ¿Qué puede pasar con la economía de acá a octubre?

R: Luego del acuerdo con el FMI, me parece que se logra uno de los objetivos del oficialismo que es poder correr ese condicionante del centro de la discusión electoral. O sea, que el FMI no esté interviniendo en el proceso electoral, cosa que no debe hacer pero que lo hace. Además, el acuerdo baja las tensiones cambiarias y permite discutir cuáles son los proyectos de cada uno de los espacios. O sea, si dolarizás o si encarás los problemas de la economía bimonetaria con responsabilidad, pensando además que lo que hay son personas que tienen trabajo, que tienen PyMEs, que quieren producir, y que las políticas tienen que cuidar a esas personas.

Hernán Letcher

Contador recibido con mención especial en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Magister en Economía Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Vicepresidente de YPF Litio.

Además dirige el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).