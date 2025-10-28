ESCUCHÁ RN RADIO
Impuesto a las Ganancias: ARCA aplicó nuevos montos y cambios para operaciones internacionales

Se estableció mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. Cuáles fueron las modificaciones.

Redacción

Por Redacción

El Gobierno aplicó cambios en la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias mediante los cuales actualizó montos y parámetros que rigen a las operaciones internacionales. El anuncio lo realizó con la publicación del Boletín Oficial, este martes.

ARCA aplicó cambios para operaciones internacionales: qué dice el decreto

La normativa publicada en el Decreto 767/2025, establece un monto anual de $500 millones desde el cual los contribuyentes deben informar las operaciones internacionales realizadas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Asimismo, las transacciones llevadas a cabo con sujetos vinculados del exterior y jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación quedarán exceptuadas de presentar declaraciones especiales si estas no superan los $150 millones en conjunto o los $15 millones por operación.

El decreto también redefine los «bienes con cotización», incorporando precios de referencia de mercados nacionales e internacionales, y establece la obligación de registrar electrónicamente los contratos de exportación dentro de los 60 días desde el embarque.

El texto oficial argumenta que la medida tiene «el fin de adaptarla a la realidad económica actual, otorgar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos y optimizar las herramientas de fiscalización y control del Estado».

Las modificaciones entrarán en vigencia a partir del miércoles 29 de octubre y regirán para los ejercicios fiscales que cierren a partir de la fecha mencionada.

Con información de Noticias Argentinas


Temas

ARCA

Boletín Oficial

Impuesto a las Ganancias

