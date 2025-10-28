Impuesto a las Ganancias: ARCA aplicó nuevos montos y cambios para operaciones internacionales

El Gobierno aplicó cambios en la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias mediante los cuales actualizó montos y parámetros que rigen a las operaciones internacionales. El anuncio lo realizó con la publicación del Boletín Oficial, este martes.

ARCA aplicó cambios para operaciones internacionales: qué dice el decreto

La normativa publicada en el Decreto 767/2025, establece un monto anual de $500 millones desde el cual los contribuyentes deben informar las operaciones internacionales realizadas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Asimismo, las transacciones llevadas a cabo con sujetos vinculados del exterior y jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación quedarán exceptuadas de presentar declaraciones especiales si estas no superan los $150 millones en conjunto o los $15 millones por operación.

El decreto también redefine los «bienes con cotización», incorporando precios de referencia de mercados nacionales e internacionales, y establece la obligación de registrar electrónicamente los contratos de exportación dentro de los 60 días desde el embarque.

El texto oficial argumenta que la medida tiene «el fin de adaptarla a la realidad económica actual, otorgar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos y optimizar las herramientas de fiscalización y control del Estado».

Las modificaciones entrarán en vigencia a partir del miércoles 29 de octubre y regirán para los ejercicios fiscales que cierren a partir de la fecha mencionada.

Con información de Noticias Argentinas