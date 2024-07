Impuesto a las Ganancias: cuánto deberá pagar un soltero y cuánto un casado en Neuquén y Río Negro

El Gobierno Nacional reglamentó hoy la reforma al Impuesto a las Ganancias establecido en la Ley Medidas Paliativas y Relevantes. A través del decreto 652, el Poder Ejecutivo oficializó los cambios en el Impuesto a las Ganancias para que se pueda aplicar desde este mes. Cuánto deberá pagar un soltero y cuánto un casado en Neuquén y Río Negro.

Se estima que unos 800 mil empleados comenzarán a pagar Ganancias que hasta ahora estaban exentos ya que lo hacían los altos ingresos que superen los 15 sueldos mínimos que en julio se iban a ubicar en los 3,5 millones de pesos.

La resolución fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El año pasado, con Sergio Massa en el ministerio de Economía, se había eliminado a la cuarta categoría. Ahora, no solo se vuelve a cobrar, sino que se quitó el diferencial del 22% para la zona de la Patagonia, por lo que en Neuquén y Río Negro se sumarán trabajadores que antes no habrían tenido que pagar.

Por este motivo regirán los topes generales Los trabajadores que ganen sueldos brutos de 1,8 millones de pesos en el caso de los solteros y de 2,2 millones en el caso de los casados, comenzarán a pagar ese tributo con los sueldos que percibirán en agosto. Los petroleros considerados «personal de pozo» no pagarán.

mpuesto a las Ganancias: cuánto deberá pagar un soltero

$1.800.000 – No paga Impuesto a las Ganancias

$1.900.000 – Alícuota máxima 5% (retención $4500)

$2.000.000 – Alícuota máxima 9% (retención: $10.940)

$2.100.000 – Alícuota máxima 12% (retención: $19.880)

$2.200.000 – Alícuota máxima 15% ($30.800)

$2.300.000 – Alícuota máxima 15% ($44.142)

$2.400.000 – Alícuota máxima 19% ($61.979)

$2.500.000 – Alícuota máxima 19% ($80.979)

$2.600.000 – Alícuota máxima 19% ($99.979)

$2.700.000 – Alícuota máxima 19% ($118.979)

$2.800.000 – Alícuota máxima 23% ($138.817)

$3.200.000 – Alícuota máxima 23% ($230.817)

$3.300.000 – Alícuota máxima 27% ($256.655)

$3.900.000 – Alícuota máxima 27% ($418.655)

$4.900.000 – Alícuota máxima 35% ($728.493)

$5.100.000 – Alícuota máxima 35% ($797.830)

$5.500.000 – Alícuota máxima 35% ($937.830)

Impuesto a las Ganancias: cuánto deberá pagar una persona casada

$1.800.000 – No paga Impuesto a las Ganancias

$1.900.000 – No paga Impuesto a las Ganancias

$2.000.000 – No paga Impuesto a las Ganancias

$2.100.000 – Alícuota máxima 5% (retención: $216)

$2.200.000 – Alícuota máxima 5% ($4366)

$2.300.000 – Alícuota máxima 9% ($11.864)

$2.400.000 – Alícuota máxima 12% ($23.151)

$2.500.000 – Alícuota máxima 15% ($37.439)

$2.600.000 – Alícuota máxima 19% ($53.490)

$2.700.000 – Alícuota máxima 19% ($72.490)

$2.800.000 – Alícuota máxima 19% ($91.490)

$3.200.000 – Alícuota máxima 23% ($174.540)

$3.300.000 – Alícuota máxima 23% ($197.540)

$3.900.000 – Alícuota máxima 27% ($352.591)

$4.900.000 – Alícuota máxima 31% ($652.641)

$5.100.000 – Alícuota máxima 31% ($714.641)

$5.500.000 – Alícuota máxima 35% ($852.191)