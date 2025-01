Incertidumbre sobre el futuro de la Ruta 22, mientras Vaca Muerta presiona por mejor conectividad

Desde principios de julio a la fecha ya pasaron seis meses y no hay novedades sobre el futuro de la Ruta Nacional 22 en Río Negro y más específicamente las obras de ampliación entre Roca y Cipolletti, el “cuello de botella” que se potenció con el incesante crecimiento del movimiento petrolero que genera Vaca Muerta.



La parálisis en las obras de ampliación se acerca ya a los tres años y comenzó en 2022 cuando el entonces intendente de Cipoletti, Claudio Di Tella, pidió la suspensión de la obra en el tramo oeste de la quinta sección, que va desde Fernández Oro a Isla Jordán, por discrepancias con el puente elelevado que se iba a construir en la zona del cruce de la Isla Jordán.



Algo parecido ocurrió en el tramo III que pasa por Roca con el diseño de las mismas estructuras, que fueron rechazadas por el municipio de Roca y la obra apenas tuvo movimientos de suelos antes de quedar paralizada.



El 4 de julio del año pasado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, firmó convenios con el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, por fondos para continuar con las obras de ampliación de la Ruta 22, principalmente el tramo de Fernández Oro a Cipolletti, que quedó a medio terminar y que representa una tortuosa travesía diaria para miles de personas que se movilizan en ese sector del Alto Valle.

Justamente esta zona es la más compleja de la ruta nacional.



Esta realidad se evidenció en las estadísticas del flujo de tránsito que este medio publicó entre Allen y Cipolletti, donde se contabilizaron 17.100 rodados diarios, con una composición del 24,3% de vehículos pesados (incluidos los ómnibus) en el primer semestre de 2023.



Esta cantidad de vehículos representa un aumento del 80% respecto a diez años antes.

El movimiento de los camiones petroleros presiona la Ruta 22



Con el movimiento que genera la actividad petrolera de Vaca Muerta aumentando mes a mes, la falta de vías adecuadas y la búsqueda de alternativas llevó a los camiones que transportan arena para el fracking o trabajan en la actividad a cruzar Fernández Oro y Cipolletti por el interior de las ciudades.



Tanto el municipio que dirige Gustavo Amatti como el de Rodrigo Buteler, decidieron prohibir el tránsito de los vehículos pesados en sus calles, porque dañaban el asfalto y congestionaban aún más el tránsito.



Las opciones que se barajaron durante 2024 para la ampliación de la Ruta 22 fueron dos y ahora, en el comienzo del 2025, no hay novedades sobre ninguna de ellas.

Dos alternativas sobre el futuro de la Ruta 22



La primera alternativa fue la histórica, la realización de las obras con fondos nacionales.



La otra opción es la “provincialización” de la vía nacional, una alternativa que impulsó Weretilneck, ante el crecimiento del movimiento de los camiones con arena para fracking desde la margen sur del Río Negro, primero por la Ruta 6, y luego por las Rutas 22 y 151, hacia Neuquén.

Una postal de la Ruta 22 llegando a Cipolletti. (Foto: Cecilia Maletti)



“Nosotros estamos pidiéndole al Gobierno Nacional una definición”, dijo días atrás Weretilneck en una entrevista con medios de San Antonio Oeste, en medio de la fiebre que generó el nuevo polo energético que se proyecta en Sierra Grande.



Y planteó los dos escenarios: “Hemos pedido con el gobernador de Neuquén (Rolando Figueroa) que se provincialice (la Ruta 22). Que nos den las rutas, tanto la 151 como la 22, a las provincias de Río Negro y Neuquén y que nosotros podamos llevar adelante una gestión de esas características”.



La alternativa es que “que el gobierno central (de Javier Milei) lleve adelante el mantenimiento y la construcción de las obras”.



Esta segunda opción parece lejos de concretarse debido a la política de “déficit cero” que impulsa el Gobierno nacional y a la falta de proyecciones presupuestarias que incluyan obras que en su momento la administración central dijo que tendrían prioridad para su concreción. La prórroga del Presupuesto 2023, a finales de 2024, mostró una vez más la falta de partidas específicas.

Weretilneck: «No hemos tenido una respuesta favorable»



“No hemos tenido una respuesta favorable, pero no por eso vamos a dejar de insistir”, señaló Weretilneck. El gobernador de Río Negro dijo el tramo entre Roca y Cipolletti “es nuestro cuello de botella. No solo para el complejo Vaca Muerta, si no también para nuestros vecinos”.



“La zona, ante la explosión que va a vivir Vaca Muerta, tiene que sí o sí tener resuelto el tema de la conectividad”, precisó el gobernador en San Antonio.



“Esperemos este año poder resolver este tema. Nos cuesta mucho tener interlocutores válidos a nivel nacional”, remarcó Weretilneck no si cierta resignación.



Desde Vialidad Nacional se informó que las obras están neutralizadas en la la sección 2 (Godoy-Cervantes) y 5 (Fernández Oro-Cruce Isla Jordán); la 4 (J.J. Gómez-Fernández Oro) no comenzó nunca y la 3 (Cervantes-J. J. Gómez) fue frenada por el municipio de Roca en su momento por los puentes elevados que se pretendían construir.



“Respecto a lo de la provincialización, no hay nada oficial al respecto, más allá del pedido de la Provincia”, se señaló desde Vialidad Nacional.