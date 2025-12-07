INDEC dará a conocer el dato de inflación de noviembre 2025: los rubros que podrían presentar más subas

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) que medirá la inflación de noviembre se dará a conocer este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Las estimaciones de analistas privados señalan que los precios habrían crecido otra vez por encima del 2 % en el penúltimo mes del año. Te contamos cuáles serían los rubros con más subas, según las consultoras.

Si esta proyección se confirma, sería el tercer mes seguido con una inflación mensual superior a dicho nivel, luego de los registros obtenidos durante septiembre y octubre.

Inflación noviembre 2025: Qué rubros podrían presentar más subas

Dos de las consultoras que realizan mediciones de precios, Equilibra y EcoGo Consultores, coincidieron en que la inflación de noviembre alcanzaría el 2,5 %.

Equilibra identificó las subas más fuertes en los rubros: Vivienda, agua, electricidad y combustibles. Transporte. Comunicación. Alimentos y bebidas no alcohólicas.

identificó las subas más fuertes en los rubros: EcoGo Consultores registró aumentos cercanos al 3 % en Alimentos y Bebidas. La firma analizó que la suba de precios se explica por «correcciones» en distintos sectores, en un mes que definieron como de «normalización» tras varios meses de baja en algunos rubros.

Entre los componentes de la canasta con mayor incidencia en el IPC se mencionaron:

Carne vacuna: Este producto ya venía con registros de alzas desde octubre. Frutas: Durante las primeras semanas de noviembre, habrían registrado incrementos de hasta el 18,7 % en algunos casos.

Las subas y bajas de la inflación que proyecta el mercado para el último tramo del año: ¿Perforará el 2%?

De este trabajo participaron 34 consultoras y centro de investigación y 12 entidades financieras. Las cifras fueron recogidas entre el 26 y 28 de noviembre.

Los analistas estimaron que para el mes de noviembre la inflación volverá a tener los valores de principio de año y dará 2,3%. En este sentido, para diciembre se cortará la tendencia alcista y tendrá un descenso al 2,1%.

Según anticipó el presidente Javier Milei, para agosto del 2026 la inflación habrá desaparecido del país.

Por su parte, las consultoras no prevén este panorama, pero sí respondieron que para el inicio del próximo año se romperá el piso del 2%: en enero, estimaron 1,9%; en febrero 1,7%; y en marzo, 1,8%.

Desde el JP Morgan publicaron un informe que marca que el IPC se reducirá a 1,5% en el primer semestre y a 1,1% en el segundo. Proyectando una estabilidad cambiaria, la inflación durante el 2026 sería de 17%.